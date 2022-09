VIDEO: Agresor golpea a adolescente con ladrillo en ataque no provocado a la luz del día en Nueva York

CHELSEA, Manhattan.- Un extraño golpeó a un adolescente en la cara con un ladrillo en un ataque no provocado a plena luz del día en Chelsea esta semana, dijo la policía el miércoles.

El agresor se acercó a la víctima alrededor de las 11:30 am del lunes y lo golpeó con el ladrillo sin decir una palabra en West 20th Street, cerca de 10th Avenue, dijo la policía.

La víctima fue llevada a Lenox Hill HealthPlex en condición estable, con una lesión grave en la cara. El sospechoso se dio a la fuga después del ataque.

Te puede interesar: VIDEO: Publican imágenes del terrible accidente automovilístico en Miami que mató a cinco amigos

La víctima le dijo a la policía que no conocía al hombre que lo agredió y que no había tenido contacto previo con él. Los policías publicaron imágenes del sospechoso recogiendo el ladrillo de un área de macetas, pero no capturan el momento del asalto.

Un video publicado por el NYP muestra el momento del ataque, donde se puede apreciar que el adolescente le lanzó el golpe al sujeto sin ningún tipo de provocación aparente.

La policía dice que se cree que tiene entre 15 y 20 años y ha compartido las descripciones en los medios de NY en caso de que alguien tuviera información de él.

Te puede interesar: Artista drag de 25 años muere a mitad de su actuación en un bar de Filadelfia