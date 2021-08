Afganistán: una mujer afgana da a luz en un avión de evacuación de Estados Unidos

Una mujer que huyó de Afganistán dio a luz en un vuelo de evacuación estadounidense.

La mujer de origen afgano se puso de parto cuando el avión se dirigía a la Base Aérea de Ramstein, en Alemania, según publicó en Twitter el Comando de Movilidad Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El personal médico abordó el avión una vez que este aterrizó y la mujer dio a luz al bebé en la bodega de carga del avión.

Tanto el bebé como la madre se encuentran en buenas condiciones en un centro médico cercano, informaron las fuerzas militares.

En un momento del viaje, la embarazada comenzó a tener "complicaciones".

El piloto tuvo que descender para aumentar la presión del aire a bordo del avión, "lo que ayudó a estabilizar y salvar la vida de la madre", se lee en la publicación de Twitter.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o