Afganistán: los temores de que el país se hunda en la guerra civil cuando EE.UU. retire sus tropas por completo el 11 de septiembre

Getty Images A pesar de sus intentos por lograr una paz, el Ejército Nacional de Afganistán se prepara para enfrentar más violencia. "Necesitamos cerrar el libro de 20 años de guerra". Así fue como un funcionario de Estados Unidos comunicó la noticia este martes de que retirarán a las últimas tropas estadounidenses en Afganistán el próximo 11 de septiembre. La noticia fue confirmada el miércoles por el presidente estadounidense, Joe Biden. "Es la hora de terminar la guerra más larga de EE.UU.", dijo el mandatario. Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase Tras dos décadas de conflicto, ¿cómo es el país que 10.000 tropas de la OTAN -lideradas por EE.UU.- abandonarán? Es un país dramáticamente diferente al territorio destruido y Estado paria gobernado por el Talibán que fue derrocado tras la invasión encabezada por EE.UU. en 2001, en respuesta a los ataques de 11-S. Pero este cronograma de retiro será decisivo. Podría acelerar un intento de lograr la paz, o descender en una violencia que triture la más abierta sociedad que ha estado echando raíces -por más lento y disparejo que sea- durante las últimas dos décadas.

"El mejor resultado posible que se podría esperar es que este cronograma de retiro sirva como un catalizador y un mecanismo para presionar a las partes afganas a llegar a un acuerdo político para septiembre o enfrentar una sangrienta guerra civil al estilo de Siria", advierte Tamim Asey, directora ejecutiva del Instituto de Estudios de Guerra y Paz en Kabul.

Pocos hubieran esperado que este último capítulo de la misión militar de EE.UU. se leyera de esta manera: un triunfante Talibán preparado para regresar al poder en el campo de batalla o a través de conversaciones de paz en las que tienen la mayoría de las cartas; los tan alardeados "adelantos" se están esfumando día a día en una ola de matanzas dirigidas contra la educada, activa y vital alma de una sociedad emergente.

Getty Images La situación de seguridad en el país es muy precaria.

Muchos afganos temen un recaída terrible hacia una guerra civil de un conflicto que ya ha sido descrito como uno de los más violentos del mundo.

"Lo que más me preocupa es cuando le adjuntan cronogramas al retiro, pero no condiciones", se queja una activista de derechos humanos afgano. "El Talibán simplemente esperará a que se vayan y no se involucrará en temas sustanciales".

AFP Tropas de EE.UU. y la OTAN han sido objetivo de los ataques del Talibán durante mucho tiempo.

Es una opinión compartida por otros.