Advierte Rusia surgimiento de racismo antiblanco en Estados Unidos

RUSIA.- El jefe de la diplomacia rusa Serguei Lavrov alertó este jueves que un racismo antiblanco podría estar surgiendo en Estados Unidos y señaló que la corrección política "llevada al extremo" tendría consecuencias lamentables.

Lavrov aseguró que Rusia desde hace tiempo apoya la tendencia mundial de que "todo el mundo quiere acabar con el racismo".

Recalcó que es importantesae no pasar al otro extremo que vimos durante los eventos del movimiento Black Lives Matter y la agresión contra los blancos, los ciudadanos blancos de Estados Unidos".

Además, culpó a Estados Unidos de querer extender alrededor del mundo lo que llamó "una revolución cultural" y agregó que "tiene unas posibilidades colosales para ello".

He visto a negros actuar en las comedias de Shakespeare. Sólo que no sé cuándo habrá un Otelo blanco, agregó Lavrov, para quien lo políticamente correcto no acabará bien.