Adulto mayor muere tras corte de luz; su respirador se apagó

COLOMBIA.- Ante la pandemia por Covid-19, la empresa Electricaribe de Colombia decidió suspender el servicio de luz a un adulto mayor por adeudos en los cobros, aún cuando su familia pidió un aplazamiento para saldar la morosidad, de acuerdo a 24 horas.

Asimismo, precisó que dicha compañía fundada en 1998 rechazó comunicarse con sus familiares y a valorar las circunstancias específicas del caso, prosiguiendo con su determinación de cortar el servicio.

No obstante, la firma no tuvo en cuenta que José Miguel Dau David necesitaba un condensador de oxígeno para mantenerse con vida, por lo que a las horas de no contar con electricidad, falleció.

Posteriormente, la viuda del señor, Luz Marina Crespo, señaló que la firma no mostró consideración y humanismo por el caso de su cónyugue, siendo que “ver morir lentamente a José me llenó de mucha impotencia”.

Además, subrayó que a la persona que suspendió el servicio:

Desesperada le dije: muchacho, yo tengo un pleito con electricaribe, déjame y busco el número de radicado; entré a buscarlo y cuando regresé ya estaba en el poste cortando la luz”.

Pos su parte, Electricaribe de Colombia expresó su pésame a los seres queridos del hoy fallecido, pero declinó comentar al respecto.

En un comunicado de la compañía se lee "Electricaribe lamenta el fallecimiento del señor José Miguel Dau David en la Ciudad de Santa Marta y presenta sus condolencias a toda su familia. La empresa se abstiene de cualquier comentario en torno al deceso del señor Dau”.

