Adolescente mata a niña 6 seis años; asegura que un "hombre sombrío" lo obligó a hacerlo

ESTADOS UNIDOS.- Anthony Hutchens, un adolescente de 15 años de Indiana, asesinó a una niña de 6 años y le dijo a la policía que un “hombre sombrío” lo había obligado a hacerlo.

De acuerdo a New York Post, el menor será sometido a una evaluación psicológica, mientras sus abogados esperan que se declare que no está en condiciones para ser juzgado por el asesinato cometido en marzo del 2021 en la pequeña ciudad de New Carlisle.

Los médicos locales presentarán sus hallazgos a la corte para su revisión, luego de una orden recibida el martes por el juez de la Corte Superior del condado St. Joseph, Jeffrey Sanford.

Te puede interesar: EU: Hallan muerta en lago a niña autista de 3 años; había sido reportada como desaparecida

Dijo que la niña lo había seguido al bosque

Anthony tenía 14 años el 12 de marzo cuando supuestamente abusó de Grace y la estranguló fatalmente en un área boscosa de Carlisle, a 15 millas de South Bend. Grace fue reportada como desaparecida por su familia y su cuerpo fue encontrado varias horas después.

Grace, víctima de 6 años de edad.

El acusado le dijo a la policía que la niña lo siguió al bosque, pues vivían en el mismo complejo de apartamentos, y que luego él la estranguló bajo el control de un “hombre sombrío”. Anthony intentó escapar, pero fue arrestado. Actualmente se encuentra detenido en un centro juvenil en Kokomo.

La madre del joven testificó en una audiencia que su hijo padecía el trastorno de espectro autista y un trastorno sensorial, según Associated Press.

El caso ha sido trasladado a un tribunal de adultos y se esperan las evaluaciones antes de agosto.