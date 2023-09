Adolescente de 15 años apuñala a maestro en el pasillo de su escuela en Inglaterra

INGLATERRA.- Un adolescente admitió haber intentado causar daños corporales graves con intención después de apuñalar a un profesor de matemáticas en el pasillo de una escuela.

El chico de 15 años, que no puede ser identificado por razones legales, se declaró culpable de herir ilegal y maliciosamente a Jamie Sansom en la Academia Tewkesbury en Gloucestershire, al inicio de un juicio de dos días en el Tribunal de Magistrados de Bristol, según informa The Mirror UK.

El niño había admitido previamente un cargo de posesión de un objeto afilado después del incidente del 10 de julio. Al internar al adolescente en un centro de detención juvenil, la jueza de distrito Lynne Matthews le dijo:

Necesitaremos saber más sobre ti y el tribunal necesita escuchar propuestas del equipo juvenil infractor… No sé cuál será tu sentencia, no voy a adivinar. Serás sentenciada el 28 de septiembre. Estarás en prisión preventiva hasta el 28 de septiembre, lo que significa que no te enviaré a casa".