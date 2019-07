Acusan de violación a ex consejeros de centro de detención

NUEVA INGLATERRA, EU.- El fiscal general de New Hampshire inició una investigación el jueves en el centro estatal de detención juvenil luego de que dos ex asesores fueron acusados de violar a un adolescente 82 veces, al menos una vez a punta de pistola, a fines de los años noventa.

La investigación “integral y multifacética” del Centro de Servicios Juveniles Sununu se enfocará inicialmente en las operaciones y empleados del centro desde 1990 hasta 2000 y abordará si otros niños fueron abusados física o sexualmente y si se violaron otras leyes, el Fiscal General Gordon MacDonald dijo en un comunicado de prensa.

Las acusaciones del gran jurado del condado de Hillsborough se emitieron el 19 de julio e hicieron público el jueves al acusado Jeffrey Buskey, de 52 años, de Boston, con 56 cargos de agresión sexual grave agravada. Steven Murphy, de 50 años, de Danvers, Massachusetts, enfrenta 26 cargos por el mismo delito.

Según las acusaciones, Buskey es acusado de penetrar sexualmente al adolescente y obligarlo a tener sexo oral, incluso una vez a punta de pistola. Varias de las acusaciones también alegan que Buskey golpeó al niño y lo arrojó sobre un colchón. Murphy también está acusado de agredir sexualmente y golpear al niño.

¿Sin abogado?

No se sabía si Buskey y Murphy tenían abogados que hablaran por ellos; Los fiscales no tenían información. Se dejó un mensaje en un posible número de teléfono para Buskey, y no se pudo encontrar ningún número para Murphy. La oficina del fiscal general dijo que ninguno de los dos está bajo custodia y que las comparecencias judiciales serían programadas.

Los fiscales dijeron que ambos hombres eran consejeros juveniles en la instalación, que entonces se llamaba Centro de Desarrollo Juvenil. Las presuntas agresiones ocurrieron entre finales de octubre de 1997 y finales de septiembre de 1998 mientras el adolescente estaba encarcelado, aunque varias de las acusaciones contra Buskey alegan agresiones ocurridas en una casa privada.

Gobernador apoya investigaciones

El gobernador Chris Sununu, un republicano cuyo padre, el ex gobernador John H. Sununu, es el homónimo actual del centro, calificó las acusaciones de "repugnantes".

"El estado de New Hampshire está listo para ayudar y cooperar en cualquier investigación que lleve a estos detestables a la justicia", dijo en un comunicado. "Estoy seguro de que la Fiscalía General de la Nación continuará con este caso agresivamente: tolerancia cero significa tolerancia cero".

El centro de Manchester atiende a niños de 13 a 17 años ordenados a un entorno institucional seguro por el sistema de justicia juvenil. Una vez albergó a más de 100 jóvenes, pero el censo diario se redujo de aproximadamente 60 a menos de 30 el año pasado, cuando se modificó la ley estatal para enviar al centro solo a los acusados o condenados por delitos violentos graves.

“El Sununu Youth Services Center es, en muchos aspectos, una institución muy diferente de lo que era en la década de 1990. Sin embargo, este despreciable descubrimiento es un recordatorio de la vulnerabilidad de los niños ", dijo Moira O'Neill, directora de la Oficina del Defensor del Niño del estado.

En un correo electrónico, dijo que se animó a ver que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa el centro, está trabajando con la policía y reconoce la necesidad de garantizar la seguridad de los niños.

Contactarán a víctimas

La oficina del fiscal general instó a cualquier persona con información sobre actividades delictivas a contactar a los investigadores, y a cualquiera que haya sido abusado en el centro a contactar a un centro de crisis.

Amanda Grady Sexton, portavoz de la Coalición de New Hampshire contra la violencia doméstica y sexual, dijo en un comunicado que los niños encargados del cuidado del centro "se encuentran entre las poblaciones más vulnerables en el estado de New Hampshire, y estamos profundamente preocupados por estos acusaciones ".

En mayo del año pasado, otro grupo de defensa alegó que el personal del centro violaba rutinariamente la ley estatal al usar métodos peligrosos de restricción boca abajo, como romperle el brazo a un niño de 14 años con ansiedad severa y trastorno de estrés postraumático que estaba esperando una apertura en un programa residencial comunitario.

El Centro de Derechos de los Discapacitados dijo que el personal causó lesiones graves al niño durante la restricción de diciembre de 2016, retrasó su atención médica y no notificó al grupo de defensa como lo exige la ley estatal. Pero los funcionarios estatales calificaron las acusaciones de infundadas e irresponsables.

El mes pasado, O'Neill invitó a expertos nacionales que promueven alternativas a las cárceles juveniles para hablar con el grupo asesor sobre justicia juvenil de su oficina. Dijeron que New Hampshire debería considerar servir intensamente y estudiar a su pequeño número de jóvenes encarcelados mientras trabaja para implementar reformas más amplias.