Acusan a un hombre en EE.UU. de asesinar a un niño de 6 años porque era musulmán

Reuters Wadea Al-Fayoume celebró su 6 cumpleaños hace unas semanas.

Un hombre ha sido acusado en Estados Unidos de asesinato y crímenes de odio después de haber matado a puñaladas a un niño de seis años porque era musulmán.

Joseph Czuba, de 71 años, está acusado de matar a Wadea Al-Fayoume y de herir gravemente a su madre, Hanaan Shahin, en Plainfield, Illinois.

El hombre es propietario de la vivienda donde residían las víctimas, quienes eran sus inquilinos, y supuestamente los atacó debido a su religión y al conflicto en curso entre Hamás e Israel.

El presidente de Joe Biden dijo que estaba "asqueado" por el ataque del sábado.

"Este horrible acto de odio no tiene cabida en EE.UU. y va en contra de nuestros valores fundamentales: libertad sin miedo por cómo oramos, lo qué creamos y lo que somos", dijo.

Hanaan Shahin, de 32 años, fue atacada por su casero, que tenía un cuchillo de estilo militar con una hoja de 18 cm, y corrió al baño para llamar a la policía, dijeron las autoridades.

Sufrió más de una docena de puñaladas pero se espera que sobreviva.

Su hijo, Wadea, fue apuñalado más de dos docenas de veces en el ataque y luego murió en el hospital.

El menor celebró su sexto cumpleaños hace apenas unas semanas. "Amaba a su familia, a sus amigos. Amaba el fútbol, amaba el baloncesto", dijo el director ejecutivo de la oficina de Chicago del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), Ahmed Rehab.

Reuters El lunes, apareció un pequeño homenaje al pequeño Wadea en el lugar del crimen.

Cuando los agentes llegaron al lugar, a unos 64 kilómetros al suroeste de Chicago, encontraron a Czuba sentado en el suelo fuera de la propiedad con un corte en la cara.

Las víctimas, que eran palestino-estadounidenses, fueron encontradas en un dormitorio.

Czuba fue trasladado al hospital para recibir tratamiento antes de ser interrogado por los detectives. Posteriormente fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, delitos de odio y agresión agravada.

Si bien no hizo ninguna declaración, los detectives dijeron que pudieron determinar un posible motivo para el crimen.

"Ambas víctimas de este brutal ataque fueron atacadas por el sospechoso debido a que eran musulmanas y al actual conflicto en Oriente Medio que involucra a Hamás y los israelíes", dijo la oficina del sheriff del condado de Will.

El Departamento de Justicia también abrió una investigación federal por crímenes de odio.

En declaraciones ofrecidas este lunes, tanto la vicepresidenta Kamala Harris como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, condenaron el ataque y los crecientes incidentes de odio.

"No existe ningún mundo humano que pueda y deba tolerar el asesinato de un niño inocente debido a su identidad", afirmó Mayorkas.

"Los trágicos acontecimientos en Medio Oriente... han puesto en primer plano ideologías de odio en todo el mundo, en particular el antisemitismo y la islamofobia. Esto debe terminar", agregó.

Oficina del alguacil del condado Will El sospechoso Joseph Czuba espera su aparición en corte

En una conferencia de prensa el domingo, CAIR dijo que Wadea nació en EE.UU. mientras que su madre, originaria de Beitunia en Cisjordania, llegó al país hace 12 años.

"[Wadea] pagó el precio por la atmósfera de odio, otredad y deshumanización que, francamente, creo que estamos viendo en EE.UU.", dijo Rehab.

El padre del niño, Oday al-Fayoume, estaba en la conferencia de prensa y estaba en estado de shock, dijo Rehab.

Vecinos como Eva Case expresaron su incredulidad ante el violento ataque. "No me importa cuál sea la situación", dijo a la CBS, socia estadounidense de la BBC. "No te desquites con alguien tan inocente".

Otros que vivían cerca dijeron que la pareja se había mudado a la casa hace cuatro años.

"Es repugnante. No puedo ni imaginar cómo alguien podría hacerle eso a un niño pequeño", dijo un vecino.

