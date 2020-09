Acusan a mujer de haber rociado gas pimienta a adulto mayor y a su perro

GUATEMALA.-Una mujer acusó a una señora de haber rociado gas pimienta a su papá, quien es un adulto mayor, y al perro del hombre.

Según dice, Silvia Patricia, la señalada, sacó a pasear a su mascota sin correa, por lo que atacó al animal del afectado.

En ese incidente, Patricia sacó el gas pimienta y lo roció al hombre y a su can.

"Ella llevaba a su perro sin correa, por lo que atacó al perro de mi papá, y ella le echó gas pimiento no solo al perro, sino también a mi papá", denunció Mónica Lainfiesta.

Agregó:

"Cómo una persona con tres dedos de frente puede atacar a un señor de la tercera edad con un químico tan tóxico".

Mónica dijo que tuvo que internar a su padre debido a que no podía ver.

Por otro lado, Stephanie Hernández declaró que "mi abuelo todavía no ve de un ojo, lo tiene tapado. Y el perro de mi abuelo no ve, tiene una úlcera en cada ojo y casi no los abre".

GRACIAS A TODOS! Mi abuelo todavía no ve de un ojo, lo tiene tapado. Y el perro de mi abuelo no ve tiene una ulcera en cada ojo y casi no los abre�� pic.twitter.com/uyRkrordpb — Stephanie Hernández (@tefyhl) September 9, 2020

Según la ubicación de su cuenta de Twitter esto sucedio en la colonia Trinidad, en Guatemala.