Acusan a mujer de golpear a hijo adoptado de "otra tez" hasta la muerte

CAROLINA DEL SUR, Estados Unidos.- Una mujer de Carolina del Sur y partidaria de Black Lives Matter acusada de golpear hasta la muerte a su hija adoptiva de 3 años publicó sobre el "privilegio" de sus hijos blancos menos de dos semanas antes del presunto delito.

A Ariel Robinson, de 29 años, y su esposo Jerry Robinson, de 34, de Simpsonville, Carolina del Sur, se les negó la fianza el 19 de enero después de ser acusados de homicidio por abuso infantil.

Las órdenes de arresto alegan que la pareja infligió una "serie de lesiones por fuerza contundente" al niño pequeño, que fue identificado por la oficina del forense del condado de Greenville como Victoria Smith.

La niña falleció en el hospital.

La afiliada local de NBC, WYFF-TV, informó que Smith había pasado la mayor parte de su vida en hogares de acogida antes de ser adoptada recientemente por los Robinson.

Smith fue descrita como una "hermosa niña, por dentro y por fuera" por Tiffany Huggins, una ex madre adoptiva de la niña.

"Tenía la mejor personalidad y no lo digo solo porque yo era su mamá, sino que ella era simplemente nuestra luz", dijo.

WYFF entrevistó a Ariel Robinson en agosto después de que ganó la temporada 20 del reality show de Food Network "Worst Cooks in America". En ese momento, habló sobre cómo planeaba usar el premio de $ 25,000 para ayudar a su familia en crecimiento.

“Solo sé que el Señor tenía sus manos sobre mí y tenía un propósito para que yo siguiera allí”, dijo al medio. "Sabía que estábamos pasando por esta adopción, realmente podíamos usar el dinero y dejó que todo saliera bien para nuestro bien".

El caso ha captado especial atención porque Ariel, quien también es comediante, había publicado en las redes sociales sobre el "privilegio" de sus hijos blancos adoptados menos de dos semanas antes de que ella y su esposo fueran arrestados, usando los hashtags "whiteprivilege" y "BlackLivesMatter . "

“En mi casa, mis hijos negros reciben el mismo trato que mis hijos blancos, y mis hijos blancos reciben el mismo trato que mis hijos negros. Es una pena que cuando salgan al mundo real, ese no sea el caso ", tuiteó el 6 de enero.

“Nunca tendré que preocuparme por mis hijos blancos y eso me hace feliz”, continuó en un hilo.

“Lo que me entristece es que cada preocupación que no tengo por ellos se multiplicará por mis hijos negros. Hasta que esto se solucione, NO somos los EE. UU. Que podemos ser. ¡Justicia, equidad e igualdad para todos! " declaró con el hashtag "BlackLivesMatter".

El hilo continuó con su voto de usar su voz para defender y defender a sus hijos.

"Soy una mamá osa, y haré cualquier cosa para proteger a mis hijos y asegurarme de que sus futuros sean igualmente brillantes porque tienen las mismas oportunidades y son tratados como iguales de la forma en que Dios los hizo", escribió Robinson.

“No debería haber un #privilegio blanco, solo el privilegio estadounidense”, concluyó.

Como alguien lo suficientemente privilegiado para vivir en los Estados Unidos, Ariel Robinson tiene el derecho otorgado por Dios a un juicio y la presunción de inocencia.

Esto es cierto cuando se trata tanto de la espantosa muerte que sufrió este niño como de la sugerencia de que tuvo algo que ver con el "privilegio blanco".

Sobre este último punto, no hay indicios de que el color de la piel de la niña haya sido un factor en este crimen. Esa conexión parece haber sido realizada únicamente por cibernautas que durante mucho tiempo han sido escépticos sobre el concepto de "privilegio blanco" (es decir, la noción de que los blancos están dotados de ciertos privilegios que se les niegan a las personas de color, para ser perfectamente claros).

Sin embargo, la conexión se realiza por una razón.

¿Deberían los padres adoptivos del niño de 3 años recibir la pena de muerte si son declarados culpables?



Completar esta encuesta le da derecho a las actualizaciones de noticias de The Western Journal de forma gratuita. Puede optar por no participar en cualquier momento. También acepta nuestra Política de privacidad y Términos de uso.

La vida de este pobre niño es un trágico recordatorio de que las desventajas no disminuyen con el color de la piel, ni una persona es menos vulnerable a la victimización por otros medios que no sean el "racismo sistémico", y mucho menos una niña indefensa que no sabía nada de esto. mundo más allá de unos pocos años pasados en la desesperada necesidad de un hogar estable.

Los niños blancos, como los niños de todos los orígenes, siguen sufriendo abusos, negligencia, abandono o muerte. Y en este caso, si los Robinson son culpables, los niños blancos pueden incluso ser víctimas de personas que no son ellos mismos blancos.

Los hijos negros de los Robinson pueden experimentar dificultades en sus vidas que tienen que ver con el color de su piel, pero si sus padres son realmente abusadores de niños brutales, esto los dejará en una desventaja significativamente mayor que la que su origen étnico por sí solo hubiera tenido.

Mientras tanto, es la pequeña Victoria quien ahora no tiene ningún futuro para experimentar privilegios o desventajas, no por algo sistémico, sino por las acciones imperdonables de una persona o personas profundamente malvadas.

Si bien el racismo existe en este mundo, la inhumanidad del hombre hacia el hombre no discrimina por motivos raciales. La inocente destrucción de la vida ocurre en todas las facetas de la sociedad.

Si hemos de ser juzgados verdaderamente por el contenido de nuestro carácter en lugar del color de nuestra piel, debemos ser honestos acerca de la tendencia universalmente humana hacia un pecado tan grave.