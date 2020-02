PETA considera ofensivo llamar "mascota" a tu perro;pide no hacerlo

LONDRES, Inglaterra.- Una activista por el Trato Ético de los Animales (People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)) pidió que no llamaran mascotas a sus perros.

Estas declaraciones las dio Jennifer White, presidenta de PETA, en una entrevista con el presentador Piers Morgan para el programa Good Morning Britain.

En cambio, PETA está pidiendo a las personas que usen palabras como "compañero" para referirse a sus animales.

"Cuando te refieres a los animales no como seres vivos, sino como un objeto inanimado, puede reflejar nuestro trato con estos animales".

Ella agregó: “La forma en que nos referimos a las cosas muestra cómo pensamos sobre ellas, por lo que se necesita un ajuste en nuestro idioma cuando hablamos de los animales de nuestros hogares”.

"No le estamos diciendo a nadie que es ofensivo, estamos sugiriendo que la gente pueda usar la palabra compañero porque significa mucho más", agregó.

Según los diccionarios en línea, la palabra "mascota" se remonta al siglo XVII, a Escocia y el norte de Inglaterra. Se utiliza para referirse a "un animal doméstico o domesticado que se mantiene por compañía o por placer".

Con información de Good Morning Britain