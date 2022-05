Accidente de avión en China: Revelan que el accidente que mató a 132 personas pudo ser intencional

CHINA.- El avión de pasajeros Boeing 737-800 volaba de Kunming a Guangzhou el 21 de marzo cuando cayó en una zona montañosa en Guangxi, China, causando la muerte de los 123 pasajeros y los nueve miembros de la tripulación que viajaban. Según oficiales estadounidenses que hablaron con ABC News, se cree que el accidente pudo ser causado por un acto intencional.

Estas autoridades señalaron que los flaps del avión no estaban activados y el tren de aterrizaje no estaba bajo. Creen también que el descenso casi vertical del avión, habría requerido fuerza intencional.

El avión se estrelló en el suelo con una fuerza tan grande que causó un agujero de 66 pies de profundidad en el suelo, según mencionan fuentes oficiales de China.

Dentro de las funciones de los investigadores, también averiguaron la vida personal y los antecedentes de uno de los pilotos; de aquí creen que pudo haber estado luchando con ciertos "problemas" justo antes del accidente.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EE. UU. dijo que toda la información sobre la investigación provendrá de sus similares en la Administración de Aviación Civil de China, pero los reguladores y Boeing no han indicado ningún problema mecánico hasta ahora. Según las fuentes, los investigadores chinos tampoco han señalado ningún problema mecánico.

La NTSB no emitirá más actualizaciones sobre la investigación de la CAAC sobre el accidente de China Eastern 5735", dijo la NTSB en un comunicado. "Cuando y si CAAC emite actualizaciones depende totalmente de ellos. Y no he oído nada sobre ningún plan para que lo hagan".