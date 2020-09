"¿Acaba de morir?, No lo sabía": La frase de Donald Trump al enterarse de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, icono del feminismo

WASHINGTON.-El presidente de EU, Donald Trump, reaccionó este viernes con aparente sorpresa ante la muerte de la jueza progresista del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, con la que tenía numerosos desacuerdos, pero a la que elogió por haber tenido "una vida increíble".



"¿Acaba de morir?, No lo sabía. Ella tuvo una vida increíble, ¿qué más puedo decir? Tanto si estabas de acuerdo, como si no, ella tuvo una vida increíble", afirmó en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

La jueza del Tribunal Supremo de EU Ruth Bader Ginsburg falleció este viernes a los 87 años convertida en adalid del feminismo y en un icono de la cultura pop con millones de fans que la homenajean por haber esculpido una doctrina legal que permitió hacer avances clave hacia la igualdad de género.

"Notorious (Reputada) R. B. G." es la expresión con la que miles de memes compartidos en internet, impresos en camisetas y recreados en tatuajes honran a la que fuera la más anciana de los nueve magistrados del tribunal.

El mote proviene de "Notorious (Reputado) B.I.G.", considerado uno de los raperos más influyentes de la historia de la música, con el que Ginsburg comparte su origen en Brooklyn (Nueva York) y, según sus seguidores, el carácter pionero de su carrera.

Cuando en 1956 Ginsburg comenzó a estudiar derecho en la Universidad de Harvard, sólo otras ocho mujeres compartían pupitre con 500 hombres y, en la profesión jurídica, la representación femenina se limitaba al 3 %, recuerda en su biografía "My Own Words" ("Mis propias palabras").