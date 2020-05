Abrirán dos malls de Tucson el 19 de mayo

NOGALES.- Dos de los centros comerciales más importantes en Tucson, Arizona, abrirán sus puertas a partir de próximo martes 19 de mayo: Tucson Mall y Park Place Mall.

Durante la pandemia sólo pocos locales dentro de esos complejos de tiendas permanecían abiertos; eran restaurantes y ofertando comida para llevar o para envíos a domicilio.

En redes sociales la empresa Tucson Mall publicó que han adoptado medidas para que en las visitas de clientes no tengan preocupación y se sientan seguros.

Otros complejos de gran concurrencia como Casino del Sol anunciaron su apertura para el 28 de mayo a partir de las ocho de la mañana.

EXTIENDEN EMERGENCIA

Regina Romero, alcaldesa de Tucson, extendió la declaratoria local de emergencia hasta el 8 de junio, con la opción de modificarla en caso de ser necesario, manifestando que la determinación está alineada con el Condado de Pima y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Ayer adicionó nuevas guías como que hasta el 8 de junio permanezcan cerrados al acceso público los edificios de servicios de la ciudad, salvo la Corte.

Y que cuando abran al público, quienes acudan deberán portar cubrebocas y someterse a toma de temperatura. Hay otras consideraciones que se extendieron hasta junio como eliminar penalizaciones por retrasos de pago de agua, entre otras.

Además, se determinó que parques recreativos y piscinas públicas permanezcan cerradas hasta nuevo aviso.

Analizan reapertura de edificios públicos en Nogales



La ciudad de Nogales estudia una posible reapertura al público en general de los edificios públicos de la ciudad.

En un comunicado del Gobierno de la ciudad de Nogales, la determinación va en concordancia con la orientación emitida desde el Gobierno del Estado de Arizona sobre la reapertura de la economía del Estado.

“Los directores de departamentos de la ciudad han recibido instrucciones de comenzar a planificar una posible reapertura gradual’’, se detallado en un comunicado.

Mientras tanto recomiendan usar cubrebocas cuando el distanciamiento social sea difícil de mantener y lavarse manos con agua y jabón y utilizar antibacterial.

Para niños menores de dos años no se recomienda usar cubrebocas, no tocarse la cara y no reutilizar los revestimientos faciales desechables.