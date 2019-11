Abogado del FBI sospechoso de alterar documento de investigación de Rusia

WASHINGTON (AP) - Se sospecha que un abogado del FBI alteró un documento relacionado con la vigilancia de un ex asesor de campaña de Donald Trump, dijo este viernes una persona familiarizada con la situación.



El presidente Donald Trump, quien ha atacado durante mucho tiempo como un "engaño" y una "caza de brujas" la investigación del FBI sobre los lazos entre Rusia y su campaña presidencial de 2016, inmediatamente promocionó los informes de noticias sobre las acusaciones para afirmar que el FBI había intentado "derrocar al presidencia."



La acusación es parte de una investigación general del inspector del Departamento de Justicia sobre los primeros días de la investigación del FBI en Rusia, que finalmente fue asumida por el abogado especial Robert Mueller y resultó en cargos contra seis asociados de Trump y más de dos docenas de rusos acusados de interferir en la elección. Se espera que el inspector general Michael Horowitz publique su informe el 9 de diciembre. Los testigos en las últimas dos semanas han sido invitados a ver borradores de secciones de ese documento.



Es probable que la publicación del informe del inspector general reviva el debate sobre la investigación que ha ensombrecido la presidencia de Trump desde el principio. Se centra en parte en el uso por parte del FBI de una orden de vigilancia secreta para monitorear las comunicaciones del ex asesor de campaña de Trump Carter Page.



Esto estaba espiando mi campaña, algo que nunca se había hecho en la historia de nuestro país", dijo Trump a "Fox & Friends" el viernes. "Intentaron derrocar a la presidencia".



La acusación contra el abogado fue reportada por primera vez por CNN. Posteriormente, el Washington Post informó que la conducta del empleado del FBI no alteró el hallazgo de Horowitz de que la aplicación de vigilancia de Page tenía una base legal y fáctica adecuada, dijo un funcionario al Post, que dijo que el abogado fue forzado a retirarse.



Una persona familiarizada con el caso que no estaba autorizada para discutir el asunto por su nombre y habló con AP solo bajo condición de anonimato confirmó la acusación. Los portavoces del FBI y el inspector general declinaron hacer comentarios el viernes.



El FBI obtuvo una orden de vigilancia secreta en 2016 para monitorear las comunicaciones de Page, quien nunca fue acusado en la investigación de Rusia ni acusado de irregularidades. La orden, que fue renovada varias veces y aprobada por diferentes jueces en 2016 y principios de 2017, ha sido uno de los elementos más polémicos de la investigación de Rusia y fue objeto de memorandos de duelo el año pasado emitidos por demócratas y republicanos en el Comité de Inteligencia de la Cámara.



Los republicanos han atacado durante mucho tiempo la credibilidad de la solicitud de orden judicial, ya que citó información derivada de un expediente de investigación de la oposición compilado por Christopher Steele, un ex espía británico cuyo trabajo fue financiado por los demócratas y la campaña de Hillary Clinton.



"Obtuvieron mi orden de arresto, una orden de arresto fraudulenta, creo, para espiarme a mí mismo como una forma de entrar en la campaña de Trump", dijo Page en una entrevista con Maria Bartiromo en "Mornings with Maria" de Fox. "Ha habido un continuo encubrimiento hasta el día de hoy. Todavía no tenemos la verdad, pero con suerte, la obtendremos pronto”.



El director del FBI, Chris Wray, le dijo al Congreso que no consideraba que la vigilancia del FBI fuera "espía" y que no tiene evidencia de que el FBI haya monitoreado ilegalmente la campaña de Trump durante las elecciones de 2016. Wray dijo que no describiría la vigilancia del FBI como "espionaje" si sigue "políticas y procedimientos de investigación".



El Procurador General William Barr dijo que creía que sí hubo "espionaje", pero también dejó en claro en una audiencia en el Senado a principios de este año que no tenía evidencia específica de que alguna vigilancia fuera ilegal o inapropiada. Barr nombró al fiscal federal John Durham para investigar cómo se recopiló la información de inteligencia, y esa investigación se ha convertido en algo criminal, dijo una persona familiarizada con el asunto.



Pero Trump insiste en que los miembros de la administración de Obama "en los niveles más altos" estaban espiando su campaña de 2016. “Personalmente, creo que va todo el camino... Creo que esto va al más alto nivel ", dijo en la entrevista de Fox. "Odio decirlo. Creo que es una desgracia. Pensaron que iba a ganar y me dijeron: "¿Cómo podemos detenerlo?"