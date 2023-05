Aarón Martínez: Hallan muerto a mexicano en camioneta tras celebrar su cumpleaños en EU; su vecino huyó de la escena

FORNEY, Texas.- Aarón Martínez, mexicano que vive en Estados Unidos desde hace dos años, fue encontrado muerto en su camioneta luego de celebrar su cumpleaños.

Amigos y familiares de Aarón se reunieron en una manifestación y vigilia en la ciudad de Forney, Texas, después de que su vecino, supuestamente, lo matara a tiros el 1 de mayo.

Priscila Martínez compartió en el evento que ella y su esposo cumplieron 35 años el día anterior, ya que nacieron el mismo día, intercambiaron buenos deseos y discutieron posibles planes para celebrar su cumpleaños.

Esto no está bien. No debería tener que hacer esto. No debería ser una viuda de 35 años”, menciona Priscila, quien estaba casada con el ahora difunto Aarón Martínez.