AMLO se vacunará contra Covid-19 durante conferencia para dar confianza a adultos mayores

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se vacunará contra Covid-19 la próxima semana durante la conferencia matutina para darle confianza a los adultos mayores.

“Por eso yo me voy a vacunar aquí, para decirle a mis compañeros veteranos de que no hay problema, la semana que viene, vamos a ver para que tengan confianza y sí debemos de vacunarnos, sí protege la vacuna, sí ayuda para que podamos aprovechar de que no se queden adultos mayores sin vacuna”, dijo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

López Obrador afirmó que alrededor del 20 de abril quedarán vacunados todos los adultos mayores del País con una primera dosis.

Hoy arribaron 326 mil 600 dosis de Pfizer, con lo que en total suman ya más de 16 millones de vacunas con las que México hará frente a la conclusión de la vacunación de los adultos mayores, los maestros y arrancará con los de 50 y más.

"Alrededor del día 20 de este mes se concluya con la vacunación de adultos mayores con una dosis con la llegada de este embarque, hay un porcentaje que no quiso vacunarse”, dijo.

El mandatario llamó a los adultos mayores que no se pusieron la primera dosis a acudir a vacunarse cuando se aplique la segunda.

“Esperamos que esto también suceda, que cuando se vaya a la segunda, los que no asistieron a la primera, por alguna razón puedan asistir”, indicó.