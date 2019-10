A sus 93 años, cumple sueño de nadar en el mar

FORT LAUDERDALE, Florida.- Cuando se acercaba su cumpleaños número 93, Howard Fisher, quien vive en Florida, tenía una confesión para su hija.

“Sandra, ¿no es irónico? He vivido aquí 20 años y nunca fui al océano… Ahora creo que me gustaría pero no puedo”.

Por ello, Sandra le aseguró que se encargaría de ello.

Howard creció en Nueva York y después se mudó a Florida, y aunque acompañó a su familia varias veces a la playa, jamás se atrevió a nadar en sus aguas.

Ni cuando sirvió a la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Su hija, al querer hacer más especial el cumpleaños de su padre, lo llevó a la isla Ana María en el golfo de México.

Sandra entró al agua y ayudó a su padre a meterse con ayuda de un flotador.

"Le encantó el océano. Seguía diciendo: '¡No es genial! ¡Mira el cielo, las nubes y el agua!'" publicó Sandra en Facebook.

"Creo que le encantó no tener que ponerse de pie”.

Fisher flotaba sobre su espalda, “dejando que sus problemas se derritieran en el mar”.

Al cumplirse su sueño y pasar un cumpleaños tranquilo, no quería irse.

"Demonios, no, es un día hermoso…”

Con información de CBS News