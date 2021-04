A prisión dos enfermeras de Bolivia que presuntamente robaron vacunas contra el Covid-19

BOLIVIA.- Dos enfermeras bolivianas fueron detenidas y puestas en prisión preventiva luego de que presuntamente robaran 500 dosis de vacunas contra el Covid-19.

De acuerdo a información publicada por el medio Telesurtv, los hechos ocurrieron en el centro de salud de Guayaramerín, Los Almendros, cuando desaparecieron 500 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19, que un día antes había entregado el Servicio Departamental de Salud de Bolivia.

Las dos acusadas, Cecilia R. y Yesenia F. permanecerán dos meses en la prisión de Guayaramerín, por disposición de las autoridades, pues aunque son las principales sospechosas, se desconoce si ellas son las autoras del hurto.

María René Castro, viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional de Bolivia, informó que aunque las dosis fueron devueltas al día siguiente del robo, estas no serán aplicadas debido a que se desconoce si cumplieron con las normas de cadena de frío que se necesita para ser administradas.

No tenemos constancia de que hayan seguido la cadena de frío, no sabemos en qué condiciones las han tenido y por responsabilidad y protocolo esas vacunas se han perdido, no van a ser posible aplicarlas a la población por mecanismos de seguridad”, explicó René Castro a radio Panamericana.