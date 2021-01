A partir de mañana EU pedirá prueba negativa de Covid-19 para poder entrar al país, esto debes saber

WASHINGTON.-El Departamento de Estado de los Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos recordaron este día a todos los viajeros que a partir de mañana, 26 de enero, antes de abordar, todos los pasajeros aéreos a partir de los dos años de edad en adelante que lleguen a los Estados Unidos, deben presentar el comprobante de una prueba de Covid-19 negativa o un comprobante de que se han recuperado de la Covid-19 antes de abordar.

"Esta orden se aplica tanto a ciudadanos extranjeros como a ciudadanos estadounidenses", señala el gobierno de EU. "Los ciudadanos estadounidenses deben reconsiderar los viajes al extranjero que no sean esenciales".

El Departamento de Estado indica que aquellos que deban viajar al extranjero tras la implementación de esta orden deben considerar cuidadosamente lo siguiente:

Podría tener dificultades para acceder a una prueba. La disponibilidad de las pruebas y los tiempos de respuesta varían ampliamente en todo el mundo.

Podría dar positivo y tener que quedarse en el extranjero. Muchas personas infectadas con el virus que causa Covid-19 son asintomáticas y no saben que son portadoras del virus. Si la prueba es positiva, no podrá regresar al país tal como tenía planeado.

Podría tener dificultades para acceder o financiar la atención médica. Los viajeros deben tener en cuenta que la disponibilidad y la calidad de la atención médica varían en todo el mundo y que es posible que el seguro médico privado no cubra los gastos incurridos en el extranjero.

Por último, el Departamento de Estado y los CDC recomendó a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren viajar al extranjero y pospongan todos los viajes que no sean esenciales.

7 cosas que debe saber sobre el nuevo requisito de prueba Covid-19 en vuelos a EU:

1. Sí, los ciudadanos estadounidenses están sujetos a las nuevas reglas.

2. No, no está exento si ha recibido la vacuna Covid-19.

3. Sí, puede evitar un análisis mostrando que tuvo Covid-19 en los últimos tres meses y una nota de un proveedor de atención médica o un funcionario de salud pública que indique que se ha recuperado y ha sido autorizado para viajar.

4. No, las aerolíneas no le harán pruebas cuando llegue al aeropuerto para un vuelo internacional a los EU. Los viajeros deben obtener la prueba requerida por su cuenta, la cual debe tomarse no más de tres días antes de la fecha de salida.

5. No, no necesita hacerse un examen antes de su vuelo fuera de los EU si se dirige a ciertos destinos, incluido México. Sin embargo, lo hará si se dirige a destinos seleccionados del Caribe, Canadá, el Reino Unido y muchos otros países con restricciones de entrada.

6. Sí, las aerolíneas están tratando de que sea más fácil presentar los documentos para evitar retasos. United Airlines anunció el lunes un nuevo centro "listo para viajar" en su aplicación móvil y sitio web.

7. No, no hay cuarentena obligatoria cuando regrese o llegue a los Estados Unidos. Sin embargo, es recomendado por los CDC y el presidente Joe Biden. El CDC recomienda que los viajeros se hagan la prueba de tres a cinco días después del viaje y que se queden en casa o en un hotel para ponerse en cuarentena durante siete días después del viaje, independientemente de los resultados de la prueba.