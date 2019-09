A los 11 años, Francisca plasmó en su diario el golpe de estado de 1973 en Chile

SANTIAGO DE CHILE.- En el sexto cuaderno que utilizó Francisca Márquez como su diario íntimo, plasmó el punto de vista de una niña de once años ante el golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile, el 11 de septiembre de 1973.

El diario, iniciado el 12 de agosto de 1973, posee los temas que incumben a una niña de su edad: su día en el colegio, dibujos, recortes de revistas, detalles sobre su familia, entre otros temas que a Francisca la movían a escribir.

Sin embargo, de manera “automática”, al llegar el 11 de septiembre comenzó a narrar sus impresiones sobre lo que sucedía en el país.

La noche anterior se había peleado con su madre, “como me hubiera gustado ser la menor de mis hermanas. Todos creen que porque soy la mayor todo es culpa mía”.

Esta discusión fue olvidada por completo al día siguiente, cuando su testimonio inicia con la hora, 11:45 [escrita por su madre, ya que Francisca todavía no sabía leer el reloj].

Esa hora fue el momento en que el Palacio de La Moneda era bombardeado, lugar donde residía Salvador Allende, presidente en aquel momento.

Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos

“[Francisca] pasa de narrador reflexivo a una etnógrafa descriptiva” detalla la sicóloga académica Patricia Castillo.“Es como si tuviera una mano conectada a las noticias”.

La niña observó el humo proveniente de “La Moneda”, y escribió que su papá pensaba que Allende fue quien provocó el incendio “para escapar por algún túnel secreto”.

“El papá no fue a trabajar. Creo que es la primera vez en varios años que estamos tan unidos dentro de la casa. Lo mejor es que nadie pelea”.

Francisca escribió el momento en que se enteró del suicidio de Allende, casi a las diez de la noche, gracias a la radio local, la cual hasta ese momento no había dejado de transmitir música.

“Dios mío, he sabido una cosa espantosa. Allende se suicidó”.

Más tarde, agregaría: “A las 10 de la mañana él habló por la radio y se veía tan seguro que nadie hubiera pensado que poco después se suicidaría”.

Fechado a las 21:50, redactó que Allende “no creía” que la aviación, el ejército y la marina lo atacarían.

Por casualidad del destino, esa misma tarde Francisca terminó de leer el diario de Ana Frank, quien fue su inspiración para continuar escribiendo y nombrar a su diario “Paula”, así como Frank nombró al suyo “Kitty”.

“Paula, supongo que tú también sufrirás como yo. Al principio yo no estaba nerviosa y no sufría, pero ahora que he oído la radio, me he dado cuenta que mucha gente está muriendo por Chile”.

Su vocación por la escritura llevaría a Francisca a estudiar antropología en la Universidad de Chile.

Hasta hace un par de años, decidió donar su diario al Museo de la Memoria, lo cual motivó su publicación.

"Creo que ese ejercicio de escritura me permitió también obviar otros dramas familiares. Fue una manera de protegerme” comentó la ahora antropóloga.



Tras el suicidio de Allende, comenzó la dictadura de Augusto Pinochet, la cual duraría 17 años.

Con información de Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y El Mostrador