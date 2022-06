A “homosexuales se les debe disparar en la nuca”, dice pastor en Texas

TEXAS.- El pastor Dillon Awes de la Iglesia Bautista Stedfast ubicada en la ciudad de Watauga, Texas, fue duramente criticado tras varios comentarios controvertidos hechos el domingo pasado durante su sermón al que título “Por qué no nos callamos”, el cual causó gran indignación.

El Centro de Leyes de Pobreza del Sur catalogó a dicha iglesia bautista del suburbio de Fort Worth como “un grupo de odio anti-LGBT” luego de que Awes dijera que las personas homosexuales deberían ser “alineadas contra la pared y recibir un disparo en la parte posterior de la cabeza”.

“Estoy enojado esta mañana porque todo nuestro país está celebrando el peor pecado de la Biblia”, dijo Awes durante su sermón refiriéndose al Mes del Orgullo, que conmemora a la comunidad Lgbtq+ cada junio.

"Sabes, muchos pastores tienen esta estúpida idea de que, 'Oh, sabes que Dios ama a todos. Y Dios odia el pecado, pero ama al pecador'. Pero la gente ha llevado esto a tal extremo que dicen celebrar el pecado, no solo tolerarlo, celébralo”, continuó. "Déjame mostrarte lo que la Biblia dice acerca de estas personas", agregó Awes.

Te puede interesar: Uno de cada 20 mexicanos se reconoce de la comunidad LGBTI+: Inegi

Homosexuales son pedófilos, dice pastor

Ante esto, Awes leyó varios pasajes de la Biblia y condenó la homosexualidad como un pecado, además le dijo a la congregación que los homosexuales "son peligrosos para la sociedad" que "todos los homosexuales son pedófilos", señaló NBC News.

“No digo que todos los homosexuales que están vivos en este momento ya hayan cometido ese acto con un niño porque podría ser que aún no hayan tenido la oportunidad y la tendrán en algún momento más adelante en su vida. Es por eso que necesitamos ejecutar a estas personas a través de los canales apropiados del gobierno... Estas personas no son normales. No son los pecadores comunes de todos los días... No tienen esperanza de salvación”, continuó diciendo.

Durante el sermón, testigos indicaron que se podía escuchar a presentes mostrar su apoyo a Awes, quien posteriormente dijo a la multitud “la solución para el homosexual en 2022” es la pena de muerte.

Estas personas deberían ser condenadas a muerte. Todos los homosexuales de nuestro país deberían ser acusados de un delito. La abominación de la homosexualidad que tienen, deberían ser condenados en un juicio legal. Deberían ser condenados a muerte. Deberían ser condenados a muerte contra la pared y dispararles en la nuca", aseveró.

Critican sermón de pastor contra los homosexuales

Luego de las declaraciones, cientos de personas hicieron uso de las redes sociales para criticar al pastor y algunos etiquetaron sus comentarios como una amenaza violenta para la comunidad.

"Fomentar la ejecución de personas homosexuales no es un discurso protegido. Dillon Awes debería ser considerado un terrorista doméstico y ser acusado", escribió un usuario de Twitter.

Otra persona dijo que el comentario de Awes "hace de la comunidad Lgbtq+ un gran objetivo" y que el pastor "debe estar en la lista de vigilancia del FBI".

Te puede interesar: ¿Qué países permiten la adopción a parejas del mismo sexo?

Mensajes de pastor están protegidos por la libertad de expresión: Policía

Incluso hubo quienes se quejaron ante el Departamento de Policía de Watauga, provocando que se emitiera una declaración el miércoles, sin embargo, mientras se denunciaba "cualquier mensaje que promueva el odio", el departamento dijo que los comentarios de Awes están protegidos por la libertad de expresión.

"Primero, al Departamento de Policía de Watauga le gustaría afirmar nuestro compromiso de hacer de Watauga un gran lugar para vivir para todas las personas. El Departamento de Policía de Watauga valora la diversidad y continuará protegiendo el derecho de las personas a expresar sus identidades. Cualquier mensaje que promueva el odio hacia cualquier clase o grupo de personas es absolutamente contrario a la cultura del Departamento de Policía de Watauga. Es probable que el lenguaje utilizado por el pastor de la Iglesia Bautista Stedfast sea ofensivo para muchas personas. Sin embargo, en este momento, el lenguaje informado del sermón parece ser la libertad de expresión protegida constitucionalmente. Continuaremos monitoreando esta situación en evolución", se lee en el comunicado.

Medios estadounidenses intentaron contactar a Awes pero no pudo ser posible, no obstante, Jonathan Shelley, pastor principal de la iglesia, defendió lo dicho por Awes y declaró que Estados Unidos ha debilitado los “castigos por homosexualidad”

“La Biblia enseña que las leyes de Dios no han cambiado en este tema. No permitiremos que la influencia del diablo en nuestra cultura nos impida creer en la Biblia. Nuestro objetivo principal no es predicar cosas controvertidas sino salvar a las personas. Sin embargo, predicaremos todo lo que dice la Biblia", dijo Shelley.