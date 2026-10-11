Un violín fabricado en 1905 y robado durante la ocupación nazi vuelve a la familia de su propietario tras ser localizado en una subasta en Francia

El violín fabricado en 1905 fue recuperado tras aparecer en una subasta en Francia en diciembre de 2024. Foto: Pexels

La pieza fue retirada de una subasta en diciembre de 2024 tras confirmarse que su robo había sido denunciado en 1945. Según una asociación especializada, es la primera restitución pública de un instrumento musical en Francia desde la década de 1960.

Un violín fabricado en 1905 y desaparecido durante la ocupación nazi de Francia fue devuelto a los descendientes de la familia de su propietario, más de ocho décadas después de que se denunciara su robo.

El instrumento, que reapareció en una subasta en diciembre de 2024, fue entregado durante una ceremonia en París. De acuerdo con la asociación Musique et spoliations, encargada de investigar el caso, se trata de la primera restitución pública de un instrumento musical en Francia desde la década de 1960.

La pieza, identificada con el número 152, salió del taller de Caressa & Français y perteneció a Eugène Paul Choubry, violinista que obtuvo el primer premio de violín del Conservatorio de París.

La devolución representa la recuperación de un objeto ligado a la historia de una familia que tuvo que abandonar parte de sus pertenencias durante la huida de las tropas alemanas en 1940.

¿Cómo se logró recuperar el violín desaparecido?

La investigación que permitió localizar el instrumento estuvo a cargo de Musique et spoliations, una asociación fundada en 2017 que busca instrumentos musicales y documentos relacionados con la música que desaparecieron durante la ocupación nazi.

Pascale Bernheim, cofundadora de la organización, explicó a la agencia AFP la importancia del caso: «Es la primera restitución pública en Francia de un instrumento desde los años 1960».

El violín fue localizado en diciembre de 2024, durante una subasta en Vichy, una ciudad del centro de Francia. Después de que se identificara como una pieza cuyo robo había sido denunciado décadas antes, el instrumento fue retirado de la venta.

Francuska organizacja Musique et Spoliations poinformowała, że według jej ocen na koncercie w Colmar w departamencie Górny Ren skrzypek grał na instrumencie Stradivariusa ukradzionym przez Niemców w Warszawie w 1944 r.https://t.co/lYPcudocD4 pic.twitter.com/8qAtYXjQLZ — Dzieje.pl (@dziejepl) April 24, 2026

¿A quién pertenecía el violín y por qué desapareció?

Aunque el violín pertenecía a Eugène Paul Choubry, quien falleció durante la Primera Guerra Mundial, el instrumento estaba en poder de su cuñado, Gabriel Girondelot, cuando la familia tuvo que abandonar su hogar en junio de 1940.

Girondelot trabajaba como notario y no era músico. Ante el avance de las tropas alemanas, él y su familia huyeron de su casa, ubicada en el departamento de Marne, a unas horas de París, para refugiarse en el sur de Francia.

Durante la huida, tuvieron que dejar atrás parte de sus pertenencias, entre ellas cinco violines. Años después, en 1945, Girondelot denunció el robo ante las autoridades. El instrumento quedó registrado posteriormente en un inventario de bienes expoliados en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué dijeron los descendientes tras la restitución?

La devolución permitió que los descendientes de Girondelot recuperaran una pieza vinculada con la historia de su familia.

Clémence Houdart, bisnieta de Gabriel Girondelot, expresó su emoción por la restitución. «Es emocionante», afirmó, al referirse a la posibilidad de que hechos como este contribuyan a restablecer vínculos familiares.

El caso también pone de relieve el trabajo de investigación necesario para identificar objetos desaparecidos durante la ocupación nazi y devolverlos a sus legítimos propietarios o a sus descendientes, incluso décadas después de que se denunciara su desaparición.