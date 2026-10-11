¿Los medicamentos GLP-1 pueden ayudar a gastar menos dinero? Un estudio investigará su efecto en las decisiones financieras

Jugadores Anónimos prevé un incremento de personas con adicción a las apuestas durante los partidos amistosos de México y el Mundial 2026. Foto: Archivo

Los GLP-1 son medicamentos que actúan sobre receptores del péptido similar al glucagón tipo 1, una molécula relacionada con la regulación de la glucosa y el apetito.

ESTADOS UNIDOS.- Los medicamentos GLP-1, utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y, en determinados casos, la obesidad, podrían tener efectos que van más allá del control del apetito. Investigadores de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, buscan determinar si estos fármacos también modifican la forma en que las personas responden a las compras impulsivas, las apuestas y otras decisiones relacionadas con el dinero.

Sin embargo, todavía no está demostrado que ayuden a ahorrar, reduzcan las conductas de riesgo financiero o mejoren la administración del presupuesto personal.

La investigación, reportada por CBS News el 8 de octubre de 2026, analizará la actividad cerebral de aproximadamente 180 participantes para estudiar cómo los GLP-1 se relacionan con el sistema de recompensa y la valoración de distintas opciones financieras. El trabajo se realizará en el laboratorio MindCORE de la Universidad de Pensilvania y está previsto que se extienda desde mediados de octubre de 2026 hasta alrededor de marzo de 2027.

. El estudio busca determinar si los cambios en la respuesta cerebral a distintas recompensas se relacionan con las decisiones financieras de los participantes. Foto: Generada con inteligencia artificial

La pregunta central es si los cambios asociados con estos medicamentos en los mecanismos cerebrales de recompensa también pueden influir en la manera de gastar, asumir riesgos y elegir entre una satisfacción inmediata y un beneficio económico mayor a largo plazo.

¿Qué son los medicamentos GLP-1 y por qué se relacionan con el gasto?

Los GLP-1 son medicamentos que actúan sobre receptores del péptido similar al glucagón tipo 1, una molécula relacionada con la regulación de la glucosa y el apetito. Algunos fármacos de esta clase se utilizan para tratar la diabetes tipo 2 y otros cuentan con indicaciones para el control del peso, según el producto y las condiciones médicas de cada paciente.

En los últimos años, investigadores han explorado si sus efectos también podrían relacionarse con conductas que involucran la búsqueda de recompensas, como ciertos comportamientos adictivos. A partir de esa línea de investigación, el equipo de Wharton quiere averiguar si existe una relación con las decisiones económicas.

Michael Platt, neurocientífico y profesor de Wharton, explicó a CBS News que los investigadores consideran que los GLP-1 podrían producir cambios duraderos en el cerebro que influyan tanto en la elección de alimentos como en las decisiones financieras.

“Creemos que los GLP-1 acabarán provocando una remodelación estructural del cerebro, que es donde podrían manifestarse algunos de esos efectos a largo plazo en la elección de alimentos, pero también en la toma de decisiones financieras”, declaró Platt.

El investigador también planteó la posibilidad de que esos efectos tengan consecuencias económicas para las personas. “Podría ser muy beneficioso económicamente para la persona promedio; tal vez estén ahorrando más dinero”, agregó.

Estas declaraciones describen una hipótesis científica, no un resultado confirmado. El estudio busca determinar si los cambios en la respuesta cerebral a distintas recompensas se relacionan con las decisiones financieras de los participantes.

¿Cómo podrían influir los GLP-1 en las compras impulsivas y las apuestas?

El equipo de Wharton estudiará el sistema de recompensa del cerebro, una red de estructuras que interviene en la motivación, el aprendizaje, la valoración de recompensas y la toma de decisiones.

Este sistema participa en muchas elecciones cotidianas: desde comprar un producto hasta decidir si vale la pena esperar para obtener una recompensa mayor. También interviene en comportamientos relacionados con la búsqueda de gratificación inmediata.

Los investigadores quieren saber si las personas que utilizan GLP-1 muestran respuestas diferentes ante estímulos relacionados con gastos necesarios, compras discrecionales, artículos de lujo, juegos de azar y otras opciones de consumo.

La hipótesis es que una menor respuesta a determinadas recompensas podría asociarse con menos impulsividad financiera o una mayor disposición a priorizar objetivos de largo plazo. No obstante, esto no significa que los medicamentos produzcan necesariamente ese efecto ni que todas las personas respondan de la misma manera.

La investigación cuenta con financiamiento de Noom, una empresa de salud digital cuyo director ejecutivo, Geoff Cook, ha impulsado trabajos previos relacionados con esta hipótesis.

Platt también señaló que la posible relación entre los GLP-1 y la búsqueda de recompensas podría tener implicaciones en actividades profesionales de alto riesgo, como las operaciones bursátiles.

En el resumen del estudio, el investigador planteó que reducir el impulso de buscar recompensas podría disminuir el apetito por asumir riesgos a cambio de rendimientos elevados. En el caso de los consumidores, esa misma posibilidad podría traducirse en una menor inclinación a gastar impulsivamente y una mayor atención a sus objetivos financieros de largo plazo.

Por ahora, estas posibilidades deben comprobarse mediante la investigación.

¿Qué relación tienen las apuestas y las criptomonedas con el estudio?

El estudio también se desarrolla en un contexto en el que algunos estadounidenses recurren a inversiones especulativas y apuestas con la expectativa de alcanzar sus objetivos financieros con mayor rapidez.

El estudio Planning & Progress 2026 de Northwestern Mutual, publicado el 9 de marzo de 2026, encontró que entre los estadounidenses que ya participan o consideran participar en activos especulativos de alto riesgo, el 73% afirma hacerlo porque siente que se ha quedado atrás financieramente y cree que estas alternativas pueden ayudarle a alcanzar sus metas con mayor rapidez que los métodos tradicionales.

Entre las opciones examinadas se encuentran las criptomonedas, las apuestas deportivas, los mercados de predicción, las opciones financieras y las acciones especulativas.

Es importante precisar que el 73% no representa a todos los estadounidenses ni significa que ese porcentaje apueste o invierta actualmente. Se refiere al grupo que ya participa o considera participar en estas alternativas y que señala ese motivo para hacerlo.

El dato aporta contexto sobre la presión financiera y la búsqueda de rendimientos elevados, pero no demuestra que las decisiones especulativas tengan una causa biológica ni que los GLP-1 puedan modificarlas.

¿Cómo estudiarán los investigadores las decisiones financieras?

El equipo prevé reclutar a unos 180 participantes para realizar el estudio en MindCORE, el laboratorio de investigación de la Universidad de Pensilvania.

El procedimiento contempla preguntas sobre datos demográficos, salud mental y uso de medicamentos GLP-1, cuando corresponda. Los participantes también completarán un breve ejercicio cognitivo y después se someterán a una resonancia magnética mientras realizan cuatro tareas: dos relacionadas con la alimentación y dos con decisiones financieras.

Los investigadores observarán las respuestas cerebrales para analizar cómo se procesa el valor de distintas opciones y si existen diferencias relacionadas con el uso de estos fármacos.

Primera prueba: observar la reacción ante distintas opciones de gasto

En la primera tarea financiera, los participantes verán una serie de 14 imágenes de productos, servicios, experiencias y oportunidades de gasto. Entre los ejemplos mencionados por los investigadores se encuentra el premio mayor de Powerball.

La técnica, conocida como visualización pasiva, permite observar las respuestas cerebrales ante imágenes sin pedir a la persona que realice una acción específica.

Para reducir la influencia de preferencias previas, el equipo evitará mostrar marcas o logotipos reconocibles.

Según el resumen del estudio, esta prueba permitirá comparar las respuestas ante compras prácticas, relacionadas con necesidades, y otras recompensas discrecionales, orientadas al disfrute.

Segunda prueba: elegir entre dinero inmediato y una cantidad mayor

En la siguiente tarea, los participantes tendrán que elegir entre alternativas financieras y registrar su respuesta mediante un botón dentro del equipo de resonancia magnética.

Un ejemplo es decidir entre recibir 20 dólares de inmediato o 50 dólares dentro de dos meses.

La elección permite estudiar cómo cada persona valora el dinero disponible en el presente frente a una recompensa futura de mayor cuantía.

“Se trata de un equilibrio entre la gratificación inmediata y obtener algo que sabes que en realidad tiene un valor mayor, pero para lo que tendrías que esperar”, explicó Platt a CBS News.

La resonancia magnética permitirá observar cambios en el flujo sanguíneo y la oxigenación que sirven como indicadores indirectos de la actividad cerebral. Con estos datos, los investigadores analizarán qué respuestas se relacionan con las opciones presentadas.

El equipo también quiere evaluar el valor subjetivo: cuánto desea una persona una determinada recompensa y si esa valoración cambia en función del uso de GLP-1.

¿Cómo comprobarán que los participantes realmente prefieren una opción?

La investigación no se limitará a preguntar qué alternativa elegirían en teoría.Después de la resonancia magnética, los participantes deberán cumplir una de las decisiones económicas que hayan tomado durante el ejercicio. Por ejemplo, si eligieron recibir 50 dólares dentro de dos meses en lugar de 20 dólares de inmediato, recibirán posteriormente la cantidad correspondiente.

Platt explicó que este mecanismo busca asegurar que las elecciones reflejen preferencias reales y no solo respuestas hipotéticas.

“Eso garantiza que estés siendo honesto y transparente con tus preferencias”, dijo el investigador. “Tendrás que afrontar las consecuencias de tu decisión”.

Este procedimiento permitirá estudiar la disposición a esperar por una recompensa mayor mediante decisiones con consecuencias económicas para los participantes.

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¿Los GLP-1 pueden ayudar a ahorrar dinero?

Todavía no hay evidencia suficiente para afirmar que los medicamentos GLP-1 mejoren el ahorro, reduzcan las compras compulsivas o hagan que una persona tome mejores decisiones de inversión.

El estudio de Wharton busca examinar una posible relación entre el uso de estos fármacos y la forma en que el cerebro responde a recompensas financieras. Sus resultados podrían ayudar a comprender mejor ese vínculo, pero no garantizan que se traduzca en cambios concretos en las finanzas personales.

Tampoco debe interpretarse esta investigación como una recomendación para utilizar medicamentos GLP-1 con el propósito de controlar los gastos, dejar de apostar o modificar decisiones de inversión.

Estos tratamientos tienen indicaciones médicas específicas, y su uso debe determinarse con un profesional de la salud. No corresponde iniciarlos ni cambiar un tratamiento con el objetivo de obtener un supuesto beneficio financiero que todavía no está demostrado.

La investigación buscará establecer si existe una asociación entre estos medicamentos y determinados procesos cerebrales relacionados con las decisiones económicas. Hasta que haya resultados y evidencia adicional, la posibilidad de que los GLP-1 ayuden a gastar menos dinero o ahorrar más seguirá siendo una pregunta abierta.



