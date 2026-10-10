Un autobús escolar perdió los frenos y cayó por una pendiente hasta volcar en un arroyo, todo quedó grabado en video

El incidente ocurrió el lunes 5 de octubre de 2026 y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Un autobús escolar de servicio público protagonizó un aparatoso accidente en Cipotânea, en el estado brasileño de Minas Gerais, luego de que presuntamente sufriera una falla mecánica mientras intentaba subir una calle inclinada. La unidad comenzó a desplazarse de reversa, chocó contra una motocicleta y un muro, y terminó cayendo en un arroyo.

El incidente ocurrió el lunes 5 de octubre de 2026 y quedó registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran cómo el vehículo pierde el control en plena pendiente y retrocede peligrosamente antes de salir de la vía.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no había estudiantes a bordo. El conductor era el único ocupante del autobús y sufrió lesiones leves, por lo que recibió atención médica y fue trasladado a un hospital de Barbacena para someterse a una revisión. Posteriormente, según el medio brasileño BHAZ, regresó a su domicilio.

Así ocurrió el accidente del autobús escolar en Brasil

De acuerdo con los reportes de medios locales, el conductor circulaba por una calle empinada cuando necesitó detener la marcha para permitir el paso de otro vehículo. En ese momento habría detectado un problema en los frenos y perdió el control de la unidad.

El autobús comenzó a retroceder por la pendiente sin que el conductor pudiera detenerlo. Durante el descenso, golpeó una motocicleta y un muro antes de caer en el cauce de agua que atraviesa la localidad.

La grabación permite observar el riesgo que representó el desplazamiento descontrolado del vehículo, que estuvo cerca de arrollar a un motociclista. El video fue difundido posteriormente por medios de comunicación, entre ellos N+, que informó sobre el accidente el 8 de octubre.

¿Hubo estudiantes lesionados?

Las autoridades y los medios locales reportaron que el autobús no transportaba alumnos al momento del percance. El único lesionado fue el conductor, quien presentó heridas leves y recibió atención médica.

Este dato fue determinante para que el accidente no tuviera consecuencias más graves entre la comunidad escolar, pues se trataba de una unidad destinada al transporte de estudiantes del municipio.

¿Qué dijo el gobierno municipal sobre el autobús?

Tras el accidente, la Alcaldía de Cipotânea informó que la unidad contaba con la inspección, el mantenimiento y la documentación en regla. También señaló que el conductor tenía licencia para manejar vehículos pesados destinados al transporte de pasajeros.

El gobierno municipal indicó que investigaría las circunstancias del incidente mediante el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios de posibles testigos.

La administración local añadió que daría a conocer nueva información una vez que concluyera la investigación. Por ello, aunque el conductor reportó un problema mecánico, las causas exactas del accidente todavía debían esclarecerse.

Un autobús escolar perdió los frenos y cayó por una pendiente hasta volcar en un arroyo, todo quedó grabado en video

El video reabre el debate sobre la seguridad del transporte escolar

El accidente ocurrido en Cipotânea muestra los riesgos que pueden presentarse cuando un vehículo pesado pierde la capacidad de mantenerse detenido en una pendiente. En calles inclinadas, una falla mecánica puede provocar que una unidad retroceda rápidamente, con peligro para peatones, motociclistas y otros automovilistas.

En este caso, la ausencia de estudiantes a bordo evitó que hubiera más personas expuestas al riesgo. Sin embargo, el incidente también puso atención sobre la importancia de las revisiones mecánicas, los sistemas de frenado y las medidas de seguridad para las unidades que prestan servicios escolares.

Por ahora, la información disponible apunta a una posible falla mecánica reportada por el conductor, mientras las autoridades municipales revisan las imágenes y los testimonios para determinar cómo ocurrió el percance.

El autobús fue recuperado tras caer al arroyo y el caso quedó bajo revisión de las autoridades locales. No se reportaron estudiantes lesionados y el conductor sufrió heridas leves.