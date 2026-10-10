Efemérides del 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy en México y el mundo?

Retrato de Guadalupe Victoria, primer presidente de México y héroe de la Independencia. | Crédito: Carlos Paris / Museo Nacional de las Intervenciones / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0.

Este 10 de octubre se conmemoran acontecimientos clave de la historia de México, como la toma de posesión de Guadalupe Victoria, primer presidente del país, en 1824, y la reanudación de los trabajos de la Convención de Aguascalientes, en 1914. La fecha también está dedicada a la salud mental y a la conservación de las aves migratorias.

¿Qué pasó el 10 de octubre en México?

1824: Guadalupe Victoria asume la Presidencia de México

El 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria tomó posesión como primer presidente de México, luego de la consumación de la Independencia y del establecimiento de la República federal. Su gobierno representó una etapa inicial en la organización de las instituciones del país independiente.

1914: la Convención de Aguascalientes

El 10 de octubre de 1914 se reanudaron las sesiones de la Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes, un encuentro en el que participaron representantes de distintas facciones revolucionarias, entre ellas los grupos vinculados con Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata.

La Convención buscaba encontrar acuerdos sobre el rumbo político y militar de México tras la caída del régimen de Victoriano Huerta. Sin embargo, las diferencias entre los grupos revolucionarios dificultaron la conciliación y profundizaron las divisiones dentro del movimiento.

¿Qué se celebra el 10 de octubre en el mundo?

Día Mundial de la Salud Mental

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, impulsado para aumentar la conciencia sobre los problemas de salud mental y promover acciones que faciliten el acceso a la atención y el acompañamiento.

En 2026, la Organización Mundial de la Salud centra su campaña en escuchar las experiencias de las personas que viven con problemas de salud mental y reconocer su participación en las decisiones sobre políticas y servicios de atención.

Día Mundial de las Aves Migratorias

La jornada también coincide con el Día Mundial de las Aves Migratorias, una campaña internacional que busca llamar la atención sobre la protección de las aves que recorren grandes distancias y la conservación de los hábitats de los que dependen.

La conmemoración se realiza dos veces al año, en mayo y octubre. En 2026, la fecha de octubre corresponde al sábado 10.

La nueva estación de radiotelemetría permitirá monitorear las rutas de aves, murciélagos e insectos en San Quintín. Foto: Cortesía

Día Nacional de las Cactáceas en México

En México, el 10 de octubre también se identifica como Día Nacional de las Cactáceas, una fecha para destacar la diversidad de estas plantas y la importancia de conservarlas. Las cactáceas forman parte de los ecosistemas áridos y semiáridos del país y tienen un valor ecológico y cultural.

Efemérides del 10 de octubre: resumen

1824: Guadalupe Victoria toma posesión como primer presidente de México.

Guadalupe Victoria toma posesión como primer presidente de México. 1914: Se reanudan las sesiones de la Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes.

Se reanudan las sesiones de la Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes. 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental.

Día Mundial de la Salud Mental. 10 de octubre de 2026: Día Mundial de las Aves Migratorias.

Día Mundial de las Aves Migratorias. 10 de octubre: Día Nacional de las Cactáceas en México.

El 10 de octubre reúne acontecimientos fundamentales para la historia política mexicana y conmemoraciones internacionales que invitan a reflexionar sobre la salud mental y la conservación de la biodiversidad.