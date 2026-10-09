Tras casi ocho meses en el espacio, cuatro astronautas regresan a la Tierra después de reemplazar a una tripulación evacuada por una emergencia médica

La cápsula Crew Dragon Freedom, de SpaceX, amerizó en el océano Pacífico frente a Los Ángeles con cuatro astronautas que regresaron tras casi ocho meses en el espacio. Foto: NASA/Keegan Barber.

La cápsula Freedom amerizó frente a California con tripulantes de EUA, Francia y Rusia, cuyo retorno se demoró por reparaciones en la nave de sus relevos.

CABO CAÑAVERAL, Florida.- Cuatro astronautas regresaron a la Tierra tras casi ocho meses en el espacio, después de viajar a la Estación Espacial Internacional para reemplazar a una tripulación que debió salir por una emergencia médica. La cápsula Crew Dragon Freedom, de SpaceX, amerizó el jueves 8 de octubre en el océano Pacífico, frente a la costa de Los Ángeles, California.

Jessica Meir y Jack Hathaway, de la NASA; Sophie Adenot, de Francia; y Andrey Fedyaev, de Rusia, pudieron iniciar el regreso después de que sus reemplazos llegaron con tres semanas de retraso debido a reparaciones de la cápsula. Tras la separación de sus familias, esperaban reencontrarse con ellas y retomar actividades cotidianas, como ducharse y sentir la brisa en el rostro.

¿QUIÉNES SON LOS ASTRONAUTAS QUE REGRESARON A LA TIERRA?

Los cuatro integrantes de la misión Crew-12 salieron de la estación espacial el miércoles 7 de octubre:

Jessica Meir , astronauta de la NASA.

, astronauta de la NASA. Jack Hathaway , astronauta de la NASA.

, astronauta de la NASA. Sophie Adenot , astronauta francesa de la Agencia Espacial Europea.

, astronauta francesa de la Agencia Espacial Europea. Andrey Fedyaev, cosmonauta ruso de Roscosmos.

Según la NASA, el amerizaje ocurrió a las 8:34 de la mañana, hora de California. Equipos de recuperación de SpaceX se acercaron a la nave para asegurarla y preparar su traslado al barco.





¿POR QUÉ VIAJARON TRAS UNA EMERGENCIA MÉDICA EN EL ESPACIO?

Meir y sus compañeros despegaron en febrero para sustituir a cuatro ocupantes de la estación que habían regresado antes de lo previsto.

Uno de ellos, Mike Fincke, de la NASA, ahora retirado, se enfermó durante su estancia en órbita. La situación llevó al retorno anticipado de toda su tripulación y representó la primera evacuación médica de la NASA en 65 años de vuelos espaciales tripulados.

La emergencia correspondió a la tripulación anterior. Meir, Hathaway, Adenot y Fedyaev llegaron después para continuar las operaciones del laboratorio orbital.

Durante su estancia también observaron cómo, dos meses después, los astronautas de Artemis II volaban alrededor de la Luna, dentro del programa de regreso de misiones tripuladas al entorno lunar.

¿POR QUÉ SE DEMORÓ EL REGRESO DE CREW-12?

Las reparaciones en la cápsula de sus reemplazos retrasaron tres semanas la llegada del relevo a la Estación Espacial Internacional. Esa demora también aplazó el regreso de Crew-12.

Mientras esperaban, los astronautas compartieron lo que deseaban hacer al volver: reunirse con sus familias, darse una ducha y sentir la brisa. Adenot también esperaba volver a practicar deportes acuáticos.

Meir describió la despedida de la estación como un momento de “muchas emociones encontradas, arremolinadas”. Aunque deseaban regresar, dijo que extrañarían las “vistas extraordinarias de nuestro planeta hogar”.

Momentos después del amerizaje, transmitió por radio:

Estamos muy emocionados de estar de vuelta en el planeta Tierra después de una misión increíble en la Estación Espacial Internacional”.

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DEL AMERIZAJE DE LOS ASTRONAUTAS?

El regreso incluye la recuperación de la nave y revisiones médicas posteriores al vuelo. Según la NASA, después de estas evaluaciones está previsto el traslado de los tripulantes a tierra y su retorno al Centro Espacial Johnson, en Houston.

La agencia programó una conferencia para el 15 de octubre, en la que Meir, Hathaway y Fedyaev hablarán sobre el trabajo realizado durante la misión. Adenot regresará a Europa y no participará en ese encuentro.