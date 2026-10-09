El fideicomiso de Donald Trump compró hasta 25 millones de dólares en acciones de Meta y hasta cinco millones en bonos de SpaceX, según documentos oficiales que también revelan cientos de operaciones bursátiles y reavivan las dudas sobre posibles conflictos de interés

El fideicomiso que administra los activos de Donald Trump reportó compras de acciones de Meta y bonos de SpaceX por millones de dólares, según documentos de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos. (REUTERS)

El registro federal contabiliza 517 operaciones durante agosto. Las inversiones incluyen empresas tecnológicas cuyos negocios pueden verse afectados por las decisiones del gobierno estadounidense

El fideicomiso que administra los activos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó nuevas inversiones en empresas tecnológicas durante agosto, entre ellas Meta y SpaceX. Un documento financiero divulgado por las autoridades estadounidenses registra compras de acciones de Meta por entre cinco y 25 millones de dólares, así como adquisiciones de bonos de SpaceX por un monto de entre uno y cinco millones de dólares.

Según la información difundida por El Universal a partir de un reporte de la agencia AFP, el documento fue publicado por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos (OGE, por sus siglas en inglés). El registro también incluye otras inversiones en empresas del sector tecnológico y un total de 517 operaciones bursátiles durante agosto, en un contexto de cuestionamientos sobre los posibles conflictos de interés entre el patrimonio presidencial y las decisiones de su administración.

¿Cuánto dinero invirtió el fideicomiso de Trump en Meta y SpaceX?

La compra de acciones de Meta Platforms, empresa matriz de Facebook e Instagram, fue la operación de mayor valor entre las inversiones destacadas en el informe de agosto.

El registro oficial sitúa la adquisición en un rango de cinco millones a 25 millones de dólares. La declaración no proporciona una cantidad exacta, sino intervalos de valor establecidos para informar sobre las transacciones financieras.

En el caso de SpaceX, la operación fue distinta. El fideicomiso adquirió bonos de la compañía por un monto de entre uno y cinco millones de dólares.

Los bonos son instrumentos de deuda: quien los compra presta dinero al emisor y, de acuerdo con las condiciones del instrumento, puede recibir intereses y el pago del capital en una fecha determinada. Por lo tanto, esta operación no equivale a comprar acciones de SpaceX ni representa, por sí misma, una participación accionaria adicional.

La diferencia importa porque ambas transacciones corresponden a tipos de inversión distintos, aunque las dos vinculan el patrimonio administrado para Trump con empresas tecnológicas.

¿Qué otras empresas aparecen en el registro financiero?

El documento también reporta operaciones relacionadas con compañías que ofrecen servicios de infraestructura digital, telecomunicaciones y tecnología.

Entre ellas figuran:

CoreWeave , empresa vinculada con servicios de computación en la nube e infraestructura para inteligencia artificial.

, empresa vinculada con servicios de computación en la nube e infraestructura para inteligencia artificial. American Tower , dedicada a infraestructura de comunicaciones inalámbricas.

, dedicada a infraestructura de comunicaciones inalámbricas. Cogent Communications , proveedor de servicios de conectividad y redes.

, proveedor de servicios de conectividad y redes. Nvidia , fabricante de procesadores utilizados, entre otras aplicaciones, en inteligencia artificial.

, fabricante de procesadores utilizados, entre otras aplicaciones, en inteligencia artificial. Microsoft, compañía de software y servicios tecnológicos.

De acuerdo con el reporte de AFP, la inversión más destacada entre las tres empresas de infraestructura mencionadas fue la de American Tower, con un valor estimado de entre 51 mil y 115 mil dólares.

La lista muestra que las operaciones del fideicomiso no se limitaron a Meta y SpaceX. El registro abarca distintos sectores del mercado y refleja la actividad de una cartera con múltiples instrumentos financieros.

¿Por qué las inversiones generan dudas sobre posibles conflictos de interés?

Las operaciones han atraído atención porque algunas de las empresas involucradas mantienen contratos con el gobierno federal o participan en sectores sujetos a decisiones regulatorias y presupuestarias de la administración estadounidense.

SpaceX, por ejemplo, tiene contratos gubernamentales relacionados con actividades espaciales. Las decisiones sobre programas públicos, contratación, regulación y desarrollo de infraestructura pueden influir en las condiciones comerciales de compañías que operan en esos mercados.

Meta también forma parte de una industria en la que las decisiones gubernamentales sobre competencia, privacidad y regulación tecnológica pueden tener consecuencias para las empresas.

La existencia de inversiones en compañías que podrían verse afectadas por políticas públicas plantea preguntas sobre la separación entre los intereses financieros de un presidente y sus responsabilidades oficiales. Sin embargo, la divulgación de una transacción no demuestra por sí sola que haya existido una intervención indebida o un beneficio derivado de una decisión gubernamental.

Para determinar si existe un conflicto concreto, es necesario examinar las operaciones, las responsabilidades oficiales, los mecanismos de administración patrimonial y cualquier evidencia de influencia sobre las decisiones de inversión.

¿Quién administra el fideicomiso de Donald Trump?

Los activos de Trump están depositados en un fideicomiso administrado por su hijo, Donald Trump Jr., según la información publicada por AFP.

La estructura busca separar la gestión cotidiana de los bienes de las actividades públicas del presidente. No obstante, el fideicomiso descrito en la información de origen es revocable, lo que significa que puede disolverse conforme a sus condiciones y que no equivale necesariamente a un fideicomiso ciego e irrevocable.

La Casa Blanca ha sostenido en declaraciones anteriores que instituciones financieras independientes gestionan la cartera mediante estrategias automatizadas basadas en índices del mercado. Esa explicación constituye la postura oficial sobre la administración de las inversiones, pero no elimina por sí misma las preguntas que puedan surgir sobre la naturaleza de los activos y la influencia potencial de las decisiones presidenciales.

Por ello, es importante distinguir entre quién administra las operaciones financieras, qué mecanismos se utilizan para realizarlas y qué información está disponible para el público.

¿Qué revela el total de 517 operaciones durante agosto?

El informe contabiliza 517 transacciones bursátiles realizadas durante agosto, entre compras y ventas de instrumentos financieros.

La cifra refleja una actividad considerable en los mercados, aunque el número de operaciones no permite conocer por sí solo el rendimiento de la cartera, las ganancias obtenidas ni el valor total del patrimonio del presidente.

Los documentos de divulgación financiera utilizan rangos monetarios en lugar de revelar siempre cantidades exactas. Además, una compra no equivale necesariamente a una ganancia, del mismo modo que una venta no significa automáticamente que se haya registrado una pérdida.

El registro permite identificar las empresas y los intervalos de valor declarados, pero no ofrece por sí solo una explicación completa de los motivos de cada transacción.

La publicación de estos documentos mantiene bajo observación la actividad financiera vinculada al presidente estadounidense, especialmente cuando las inversiones incluyen compañías cuyos intereses pueden coincidir con áreas de decisión de su administración.