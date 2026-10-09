El calentamiento global está acabando con el último hielo tropical entre los Andes y el Himalaya, en Papúa, donde los glaciares pasaron de casi 1,900 hectáreas en el siglo XIX a solo 16 en la actualidad, con consecuencias para la ciencia y los pueblos indígenas

La reducción de los glaciares de Papúa amenaza con borrar un registro natural del clima y un paisaje sagrado para los pueblos indígenas de la región. Foto: Pexels

El deshielo amenaza con borrar un archivo natural de la historia del clima y transformar montañas que los pueblos moni y amungme consideran sagradas.

La nieve que durante siglos cubrió las montañas de Papúa, en Indonesia, podría desaparecer por completo en uno o dos años. El retroceso de los últimos glaciares amenaza tanto un registro natural de la historia climática de la Tierra como un paisaje sagrado para varias comunidades indígenas.

De acuerdo con un reportaje de la BBC, la superficie de hielo alrededor del Puncak Jaya pasó de casi 1,900 hectáreas en el siglo XIX a solo 16 hectáreas en la actualidad. El deshielo está relacionado con el calentamiento global y pone en riesgo información científica que todavía no ha sido estudiada por completo.

Por qué están desapareciendo los glaciares de Papúa

Hace aproximadamente un siglo, la cordillera Sudirman, de unos 300 kilómetros de longitud, tenía nieve y hielo permanentes en sus cuatro cumbres principales. Ahora solo quedan pequeñas áreas congeladas alrededor del Puncak Jaya, también conocido como la Pirámide de Carstensz.

La ecóloga checa Marie Šabacká, especialista en glaciares, viajó a la región para estudiar los últimos restos de hielo. Estos son únicos porque están separados por miles de kilómetros de otros sistemas glaciares y representan el último hielo tropical entre los Andes y el Himalaya.

La principal causa de su desaparición es el calentamiento de la atmósfera provocado por las actividades humanas, incluida la quema de carbón, petróleo y gas. Conforme aumentan las temperaturas, el nivel al que el agua se congela se desplaza hacia mayores altitudes y más precipitaciones caen como lluvia en lugar de nieve.

El fenómeno de El Niño puede acelerar el proceso, mientras que la nubosidad, las nevadas y la forma de las montañas también influyen en la velocidad del deshielo. Como Papúa se encuentra cerca del ecuador, pequeñas variaciones de temperatura pueden determinar si un glaciar sobrevive o desaparece.

Qué información científica se perderá con el hielo

Los glaciares de Puncak Jaya conservan información sobre las condiciones atmosféricas del pasado. Los núcleos de hielo extraídos de las montañas permiten investigar la historia del clima y estudiar cambios en las aguas cálidas que rodean la región, incluido el Pacífico tropical.

Sin embargo, este archivo natural está desapareciendo antes de que los científicos puedan estudiarlo por completo. Su pérdida limitará las posibilidades de obtener información climática a partir de estos depósitos de hielo.

El investigador danés Klaus Thymann y su equipo documentaron la zona mediante drones y técnicas de mapeo tridimensional. Sus mediciones indican que la superficie glaciar se redujo 95% entre principios de la década de 2000 y 2025.

Thymann considera que los glaciares son indicadores importantes del cambio climático global. Su desaparición también ayuda a dimensionar la velocidad con la que se transforma el entorno natural.

The 'Everlasting Snow' at Puncak Jayawijaya, Papua, may only last until 2026.



The glacier has thinned significantly in recent years, from 32 metres in 2010 to 4 metres today. #ClimateEmergency pic.twitter.com/Krm1A1FE8q — Aida Greenbury (@AidaGreenbury) December 2, 2024

Por qué la montaña es sagrada para los pueblos indígenas

Al menos cinco grupos indígenas mantienen vínculos espirituales con el Puncak Jaya desde hace generaciones. Para estas comunidades, la montaña forma parte de sus creencias, su identidad y su relación con los antepasados.

El pueblo moni la llama Mbainggela y cree que sus ancestros velan por ella. Para los amungme, la cordillera se conoce como Nemangkawi, o “Flecha Blanca”, un símbolo de honestidad, pureza e integridad moral.

La activista ambiental Adolfina Kum comparó la importancia de la montaña para su pueblo con la de los principales lugares sagrados de otras religiones. “Para el pueblo amungme, eso es lo que se siente cuando se destruye Nemangkawi”, explicó.

Por ello, la pérdida del hielo también tiene consecuencias espirituales y culturales. Las comunidades ven cómo cambia un paisaje ancestral que ocupa un lugar central en sus tradiciones.

Cómo ha cambiado la región con la expansión minera

Durante el siglo XX, el descubrimiento de grandes yacimientos de cobre y oro transformó las montañas de Papúa. La actividad minera impulsó excavaciones en las laderas, construcción de carreteras e infraestructura industrial en los valles.

Los habitantes reconocen que el desarrollo ha generado empleos, educación y oportunidades económicas, pero también señalan degradación ambiental, décadas de conflicto social y pérdida de acceso a tierras ancestrales debido a la expansión minera.

La BBC intentó obtener comentarios de Freeport, empresa responsable de la mina Grasberg, una de las mayores operaciones de extracción de oro y cobre del mundo.

Elfrida Natkime, integrante del pueblo amungme, resumió los sentimientos encontrados que le provoca la transformación de la región. Aunque reconoce que la actividad económica ha proporcionado medios de vida, también expresa tristeza por los cambios que ha presenciado en las montañas.

Qué ocurrirá cuando desaparezca la nieve eterna

Los científicos trabajan para documentar los últimos restos de hielo antes de que desaparezcan. Los mapas tridimensionales permiten comparar la extensión de los glaciares a lo largo del tiempo y registrar la magnitud de su retroceso.

La desaparición de la nieve eterna supondría perder un archivo natural del clima, un hábitat de alta montaña y un paisaje sagrado para los pueblos indígenas. Aunque el hielo ocupa hoy una superficie reducida, su valor científico y cultural va mucho más allá de su tamaño.

La activista Adolfina Kum considera que la transformación de los lugares sagrados puede debilitar los vínculos de las comunidades con sus raíces. Para explicarlo, compara la pérdida con arrancar las raíces de un árbol: cuando desaparecen, el árbol pierde su cimiento.