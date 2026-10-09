Aumentan en EEUU los casos de shigelosis, una infección que puede transmitirse por vía sexual, causar diarrea con sangre y complicar el tratamiento por la resistencia de algunas cepas a los antibióticos

La shigelosis puede causar diarrea con sangre y transmitirse por alimentos contaminados o contacto sexual. Ilustración creada con inteligencia artificial.

En Estados Unidos se registran alrededor de 242 mil infecciones al año por cepas resistentes, lo que reduce las opciones de tratamiento y refuerza la importancia de prevenir el contagio.

Los casos de shigelosis están aumentando en Estados Unidos, incluidas las infecciones causadas por cepas resistentes a los antibióticos. Esta enfermedad intestinal, provocada por bacterias del género Shigella, puede transmitirse por alimentos o agua contaminados y mediante prácticas sexuales que implican contacto con materia fecal.

Entre sus síntomas se encuentran la diarrea con sangre, fiebre, vómitos y cólicos abdominales. En los casos graves, puede causar deshidratación, convulsiones e infecciones del torrente sanguíneo y, en raras ocasiones, la muerte.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor de 242 mil personas contraen cada año infecciones por cepas de Shigella resistentes a los medicamentos en Estados Unidos. La situación preocupa a los especialistas porque algunas variantes tienen opciones de tratamiento limitadas.

¿Qué es la shigelosis y cuáles son sus síntomas?

La shigelosis es una infección intestinal muy contagiosa causada por bacterias del género Shigella. Puede provocar diarrea, disentería —un cuadro que puede incluir sangre en las evacuaciones—, fiebre, vómitos, deshidratación y cólicos abdominales.

En los casos más graves, también puede causar convulsiones e infecciones del torrente sanguíneo. Aunque la muerte es poco frecuente, la enfermedad puede presentar complicaciones.

Según el manual médico Merck, en Estados Unidos se registran alrededor de 450 mil casos de shigelosis y 38 muertes al año.

Los especialistas también han identificado cambios en los grupos afectados por las cepas resistentes. Históricamente, estas infecciones han afectado de manera desproporcionada a los menores de cinco años, quienes pueden desarrollar cuadros graves.

Sin embargo, en abril, médicos de distintos departamentos de salud estadounidenses informaron que los hombres blancos figuran ahora entre los grupos más afectados por las variantes resistentes a los medicamentos.

Los hallazgos, incluidos en un informe federal, podrían modificar la forma en que los hospitales detectan y atienden esta enfermedad.

Las cepas resistentes dificultan el tratamiento

La mayoría de las personas con shigelosis se recuperan con una hidratación adecuada. La Clínica Mayo recomienda reponer los líquidos perdidos mediante el consumo de agua y soluciones de rehidratación oral con electrolitos, como Pedialyte.

Sin embargo, las infecciones graves pueden prolongarse durante meses y requerir antibióticos para reducir la intensidad y duración de los síntomas.

El problema es que las opciones de tratamiento son limitadas cuando la bacteria presenta resistencia a los medicamentos. Entre los antibióticos mencionados para tratar estas infecciones se encuentran la ceftriaxona y el pivmecilinam.

La elección del tratamiento depende de las características de la infección y de la sensibilidad de la bacteria a los medicamentos.

El informe federal también advierte que, durante la última década, aumentó la transmisión de una cepa extremadamente resistente a los antibióticos.

Para esta variante, no existe ningún antibiótico de administración oral aprobado por las autoridades sanitarias estadounidenses. Además, todavía se desconoce qué proporción de las infecciones resistentes registradas cada año corresponde a esta cepa.

Ante este panorama, los médicos destacaron la importancia de realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos y notificar oportunamente los casos. En Estados Unidos, la shigelosis debe reportarse a las autoridades sanitarias.

Las autoridades sanitarias advierten sobre las cepas de Shigella resistentes a los antibióticos, que limitan las opciones de tratamiento. Foto: Vircell/Flaticon/Canva.

¿Cómo se contagia la shigelosis por vía sexual?

La bacteria Shigella se transmite cuando partículas de materia fecal contaminada llegan a la boca. Esto puede ocurrir al consumir alimentos o bebidas contaminados o al llevarse las manos a la boca después de entrar en contacto con la bacteria.

También puede transmitirse durante prácticas sexuales que implican contacto con el ano, lo que aumenta el riesgo de infección entre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

Un estudio publicado en julio en la revista The Lancet Infectious Diseases encontró que, entre 2015 y 2020, la transmisión sexual de la shigelosis en el Reino Unido aumentó a un ritmo anual 15 por ciento mayor que el registrado por otras vías de contagio.

Las personas sin hogar también enfrentan un mayor riesgo de infección, especialmente cuando tienen acceso limitado al agua potable y a instalaciones sanitarias adecuadas.

¿Cómo prevenir la infección por Shigella?

De acuerdo con la Clínica Mayo, mantener una higiene adecuada y tomar precauciones para evitar el contacto con materia fecal contaminada son medidas importantes para reducir el riesgo de contagio.

Los especialistas recomiendan las siguientes medidas:

Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos , especialmente antes de comer o preparar alimentos.

, especialmente antes de comer o preparar alimentos. Lavarse las manos después de ir al baño o cambiar pañales.

Evitar las relaciones sexuales mientras persista la diarrea.

Esperar al menos dos semanas después de que desaparezcan los síntomas antes de retomar las relaciones sexuales.

Estas precauciones ayudan a reducir el riesgo de transmitir la bacteria a otras personas.

¿Existe una vacuna contra la shigelosis?

Actualmente, no hay vacunas disponibles para prevenir la shigelosis. Sin embargo, una vacuna experimental mostró un alto nivel de protección en adultos estadounidenses durante un ensayo clínico de dos semanas, según informaron los investigadores en julio.

Mientras continúan las investigaciones, los especialistas mantienen la atención sobre la evolución de las cepas resistentes, debido a las dificultades que representan para el tratamiento y a la facilidad con la que la bacteria puede transmitirse.