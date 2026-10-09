Acusan a Patrulla Fronteriza de poner en riesgo la vida de activista en árbol

La mujer subió a la cima del álamo para impedir ser bajada por los bomberos, sin embargo, cortaron los cables de sujeción de la plataforma en la que se encontraba la activista y la retiraron.

SONORA. — La organización sin fines de lucro Sonoran Desert, acusa a la Patrulla Fronteriza y la empresa contratista que realiza los trabajos de construcción del muro fronterizo en Lochiel, Arizona de poner en riesgo la vida de un activista que protege la vida del árbol que se encuentra de lado mexicano, al retirarle la plataforma colocada en la cima del álamo con ayuda de bomberos de México.

El informe de Sonoran Desert señala que aproximadamente a las 22:00 horas del 8 de octubre, bajo la vigilancia de la patrulla fronteriza, la empresa contratista “Fisher Industries” condujo una plataforma con elevador hasta la base del árbol que ahora resguardan los manifestantes, ubicado en la franja fronteriza, mayormente del lado mexicano.

Los activistas establecen que bomberos del lado mexicano subieron a la plataforma con elevador mediante una escalera la cual, estaba siendo operada por un empleado de Fisher Industries, con la intención de bajar a la activista que resguardada el árbol.

La mujer subió a la cima del álamo para impedir ser bajada por los bomberos, sin embargo, cortaron los cables de sujeción de la plataforma en la que se encontraba la activista y la retiraron, incluyendo toda la comida, el agua y los suministros de supervivencia.

El reporte señala que en dicho proceso, fue dañado también el cable de seguridad al que estaba sujeta la activista. La escaladora quedó atrapada en el árbol con solo un arnés y una cuerda de seguridad dañada, donde permanece para evitar que derriben el árbol.

Además de lo anterior, la organización sin fines de lucro informó que los activistas intentaron persuadir a la Patrulla Fronteriza para que enviara un rescate aéreo, sin embargo, señalan que la ayuda se les negó, alegando que se estaban encargando del asunto.

Cabe señalar que la noche del 7 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza agredieron físicamente a otra de las activistas que estaba atada a un camión de “Fisher Sand and Gravel”, lo que incrementa de manera considerable las tensiones en el lugar.