Taylor Farms decide suspender la lechuga iceberg del centro de México para EEUU y Canadá durante la temporada de lluvias

Los CDC identifican el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto como la temporada de ciclosporiasis en Estados Unidos. Este calendario coincide con la época de lluvias en el centro de México, un factor relevante para evaluar los riesgos de contaminación de productos agrícolas. Foto: Especial (Reuters)

Los consumidores deben distinguir entre la suspensión anunciada para futuras temporadas y el retiro de productos efectuado en julio de 2026.

ESTADOS UNIDOS.- La empresa Taylor Farms anunció que suspenderá de manera indefinida la recolección y el procesamiento de lechuga iceberg procedente del centro de México destinada a los mercados de Estados Unidos y Canadá durante la temporada de ciclosporiasis.

La decisión se produce después de un brote que enfermó a miles de personas en Estados Unidos y que las autoridades sanitarias vincularon con lechuga procesada por la compañía mexicana.

La medida busca evitar nuevos incidentes durante el periodo de mayor riesgo identificado por las autoridades estadounidenses, detalló Reuters.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la temporada de ciclosporiasis en Estados Unidos comprende del 1 de mayo al 31 de agosto. Taylor Farms señaló que espera cubrir la demanda con producción de Estados Unidos y Canadá, aunque no detalló los volúmenes ni los cambios que podría haber en el suministro.

¿Por qué Taylor Farms dejará de procesar lechuga del centro de México?

La decisión se produce después de uno de los brotes de ciclosporiasis más extensos registrados en Estados Unidos. Según la actualización final de los CDC, publicada el 11 de septiembre de 2026, el brote asociado con lechuga iceberg de Taylor Farms de México dejó 12,883 casos, 570 hospitalizaciones y dos muertes en 21 estados.

La investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) concluyó que existía una relación entre el brote y la lechuga iceberg procesada por Taylor Farms de México. La agencia detectó el parásito Cyclospora en muestras ambientales tomadas en una instalación de procesamiento y en una zanja de drenaje cercana a un productor agrícola. Sin embargo, no determinó de manera definitiva cómo ocurrió la contaminación.

Los CDC identifican el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto como la temporada de ciclosporiasis en Estados Unidos. Este calendario coincide con la época de lluvias en el centro de México, un factor relevante para evaluar los riesgos de contaminación de productos agrícolas. Foto: Canva.

El caso también afectó a restaurantes que utilizaban la lechuga retirada del mercado, entre ellos Taco Bell. En julio, Taylor Farms de México anunció el retiro de la lechuga iceberg procedente del centro del país distribuida en Estados Unidos. Los CDC dieron por terminado el brote el 11 de septiembre.

La suspensión anunciada ahora corresponde a una medida preventiva para la temporada de ciclosporiasis. No equivale a una prohibición general de la lechuga mexicana ni significa que todos los cultivos de la región estén contaminados.

¿Cuándo comienza la temporada de ciclosporiasis y cuánto dura?

Los CDC identifican el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto como la temporada de ciclosporiasis en Estados Unidos. Este calendario coincide con la época de lluvias en el centro de México, un factor relevante para evaluar los riesgos de contaminación de productos agrícolas.

Dato Información Periodo de riesgo señalado por los CDC Del 1 de mayo al 31 de agosto Producto incluido en la medida Lechuga iceberg Procedencia Centro de México Mercados afectados por la suspensión anunciada Estados Unidos y Canadá Alternativa de suministro anunciada Cultivos de Estados Unidos y Canadá

Taylor Farms no precisó cuánto producto dejará de recolectar o procesar ni si la medida tendrá efectos en los precios. La empresa indicó que espera satisfacer la demanda con cultivos de ambos países.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Puede transmitirse cuando una persona consume alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito.

Los síntomas pueden aparecer aproximadamente una semana después de la infección, aunque el tiempo puede variar. Entre los principales se encuentran:

Diarrea acuosa, que puede prolongarse si no se recibe tratamiento.

Cólicos y dolor abdominal.

Náuseas y pérdida del apetito.

Fatiga y pérdida de peso.

Algunas personas infectadas no presentan síntomas. Si aparecen diarrea persistente u otras molestias compatibles con la infección, se recomienda consultar a un profesional de la salud, ya que puede ser necesario realizar pruebas específicas para detectar Cyclospora.

¿La suspensión significa que toda la lechuga mexicana está contaminada?

La investigación se centró en productos vinculados con Taylor Farms de México y en la lechuga iceberg relacionada con el brote. Los resultados no permiten concluir que toda la lechuga cultivada en México esté contaminada.

La decisión empresarial se refiere a la recolección y el procesamiento de lechuga iceberg del centro del país destinada a Estados Unidos y Canadá durante la temporada señalada. Es una medida preventiva de una compañía, no una restricción general impuesta a todas las exportaciones agrícolas mexicanas.

Los consumidores deben distinguir entre la suspensión anunciada para futuras temporadas y el retiro de productos efectuado en julio de 2026. Los CDC informaron que el brote terminó y que la lechuga relacionada con esos casos

La FDA, por su parte, informó que continuará impulsando medidas preventivas para reforzar la vigilancia de productos agrícolas y la seguridad alimentaria. El alcance comercial de la nueva decisión dependerá de cómo Taylor Farms organice su producción en Estados Unidos y Canadá y de la disponibilidad de esos cultivos durante el periodo de suspensión.