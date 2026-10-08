El tráfico de barcos por el estrecho de Magallanes crece 70% ante las dificultades para cruzar el Canal de Panamá, una alternativa que alarga hasta 10 días los viajes y suma 15 mil kilómetros de recorrido

El estrecho de Magallanes registra un aumento en el tránsito marítimo ante las dificultades y los altos costos para cruzar el Canal de Panamá. REUTERS/Pablo Sanhueza

El aumento se registra en agosto y septiembre, mientras la sequía reduce la capacidad del Canal de Panamá y obliga a las navieras a buscar rutas alternativas.

El tránsito de barcos por el estrecho de Magallanes, en el sur de Chile, aumentó 70% durante agosto y septiembre respecto al mismo periodo del año pasado, debido a las dificultades para cruzar el Canal de Panamá, sus altos costos y el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, según cifras de la Armada chilena citadas por Bloomberg.

La situación ha convertido al estrecho de Magallanes en una alternativa para las navieras que buscan evitar las filas y las tarifas elevadas del Canal de Panamá, afectado por la sequía que reduce la disponibilidad de agua para su operación.

Kenneth Loh, analista citado por Bloomberg, señaló que la falta de lluvias en Centroamérica ha sido uno de los principales factores detrás de las dificultades en el canal. Esto ha llevado a armadores y operadores a pagar tarifas extraordinarias para reducir los tiempos de espera.

¿Por qué los barcos están utilizando más el estrecho de Magallanes?

El Canal de Panamá cobra peajes que pueden ir desde 25 mil dólares para embarcaciones de menos de 10 mil toneladas hasta 300 mil dólares para grandes buques neopanamax, de acuerdo con la información publicada. Ante estos costos y las demoras, el estrecho de Magallanes representa una ruta alternativa para el transporte marítimo.

La investigadora chilena Karen Manzano, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, explicó que el Canal de Panamá depende de las lluvias, mientras que el estrecho de Magallanes es una vía natural que permite el tránsito entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Manzano recordó que una situación similar ocurrió entre 2023 y 2024, cuando la sequía provocó demoras en el Canal de Panamá y aumentó el tránsito marítimo por el estrecho chileno. Aunque las lluvias intensas y los vientos pueden impedir el paso durante algunos días, la ruta suele mantenerse operativa el resto del año.

Chile podría obtener beneficios comerciales, pero enfrenta retos logísticos

El aumento del tránsito marítimo podría favorecer a Chile mediante una mayor actividad comercial y una recaudación aduanera más elevada. Según Manzano, la ubicación y la soberanía chilena sobre el estrecho colocan al país en una posición favorable ante los cambios en las rutas internacionales de navegación.

Sin embargo, utilizar esta vía también tiene desventajas: el recorrido puede implicar 15 mil kilómetros adicionales de navegación y hasta 10 días más de viaje. Pese a ello, puede convertirse en una opción para buques que enfrentan dificultades para atravesar el Canal de Panamá.

La investigadora advirtió que aprovechar esta oportunidad requerirá una mayor preparación logística y obras para responder a un posible incremento del tráfico comercial. Así, el crecimiento en el número de barcos representa una oportunidad para Chile, pero también un desafío para su infraestructura.