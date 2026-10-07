Gatorade retira 122 mil cajas de bebidas energéticas en EU por error en el etiquetado; estas son las presentaciones afectadas

Una persona toma una botella de Gatorade sabor naranja de los anaqueles de un supermercado, en medio de la alerta de retiro lanzada en EEUU. | Imagen generada con IA

La retirada comenzó el 25 de septiembre y fue registrada por la FDA como un retiro de Clase II.

Gatorade retiró alrededor de 122 mil cajas de bebidas energéticas en 37 estados de Estados Unidos debido a una irregularidad en el etiquetado, ya que las botellas no especificaban correctamente el colorante utilizado en su elaboración.

De acuerdo con una notificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el retiro involucra presentaciones de 28 onzas, equivalentes a unos 828 mililitros, de cuatro variedades de la bebida.

¿Qué bebidas de Gatorade fueron retiradas?

Las presentaciones incluidas en el retiro corresponden a los siguientes sabores:

Lima Limón

Lima Limón Cero

Naranja

Naranja Cero

Los productos fueron distribuidos en 37 estados de Estados Unidos, entre ellos California, Florida, Illinois, Michigan, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio y Texas.

La retirada comenzó el 25 de septiembre y fue registrada por la FDA como un retiro de Clase II.

¿Qué significa que el retiro sea Clase II?

La clasificación Clase II de la FDA corresponde a situaciones en las que la exposición o el consumo del producto puede provocar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, o cuando la probabilidad de consecuencias graves para la salud es considerada remota.

En este caso, el motivo señalado por la autoridad está relacionado con la información que aparece —o que debería aparecer— en el etiquetado del producto, específicamente respecto al colorante utilizado.

Esto significa que la alerta no corresponde, según la clasificación de la FDA, a un escenario en el que se haya determinado un riesgo grave e inmediato para los consumidores.

¿Por qué Gatorade retiró las bebidas?

El problema identificado está relacionado con el incumplimiento de los requisitos de etiquetado de alimentos, debido a que las botellas involucradas no declaraban el colorante utilizado.

La FDA señala que casi todos los retiros de alimentos de este tipo son realizados voluntariamente por las propias empresas, una vez que se identifica algún incumplimiento de las disposiciones aplicables.

El retiro voluntario permite que el fabricante retire del mercado los productos involucrados mientras se atiende la irregularidad detectada.

¿En qué estados se distribuyeron?

La retirada tiene alcance en buena parte del territorio estadounidense. Entre los estados mencionados en la notificación se encuentran:

California

Florida

Illinois

Michigan

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Ohio

Texas

En total, la medida comprende 37 estados y aproximadamente 122 mil cajas de las presentaciones señaladas.

Más allá de recuperar puntos de mercado, el verdadero objetivo de Gatorade parece ser dejar de ser vista solo como bebida deportiva y convertirse en una marca diaria de hidratación. | Foto: Unsplash/ Pngwing (Unsplash/ Pngwing)

¿Qué deben hacer los consumidores?

Las personas que hayan adquirido alguna de las presentaciones incluidas en el retiro deben revisar la información del producto y la notificación correspondiente de la FDA para determinar si su bebida forma parte del lote afectado.

La clasificación Clase II indica que la FDA considera que las consecuencias graves son remotas; sin embargo, el retiro se realiza precisamente para evitar que continúen en circulación productos que no cumplen con los requisitos regulatorios de etiquetado.

Por tratarse de un retiro en Estados Unidos, la medida está dirigida principalmente a productos comercializados dentro de ese país y a las presentaciones específicamente identificadas por la autoridad estadounidense.

La FDA mantiene los retiros de alimentos dentro de un sistema de clasificación que permite determinar la gravedad potencial del incumplimiento y orientar las medidas que deben adoptar fabricantes, distribuidores y consumidores.