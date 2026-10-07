Detuvieron a una mujer señalada por vender más de 50 terrenos de propiedad gubernamental en cerca de 300 mil pesos cada uno; la presunta operación irregular habría afectado a más de 30 familias que incluso iniciaron construcciones en los predios

La acusada habría ofrecido parcelas de unos 500 metros cuadrados utilizando documentos y croquis para dar apariencia de legalidad a las ventas, mientras las autoridades investigan si hubo más personas involucradas en el presunto fraude inmobiliario

Una mujer fue detenida acusada de cometer una estafa inmobiliaria en Argentina, tras vender más de 50 terrenos que pertenecían al Estado como si fueran de su propiedad, una operación que habría afectado al menos a 30 familias que pagaron por lotes e incluso iniciaron trabajos de construcción.

El caso ocurrió en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, donde fue arrestada Maité Reina del Portugal Escudero tras una investigación judicial que reunió pruebas sobre la presunta venta ilegal de parcelas.

De acuerdo con información publicada por Infobae y medios locales, la mujer habría comercializado al menos 54 terrenos, cada uno con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados, por un valor cercano a 300 mil pesos mexicanos por lote.

La estafa salió a la luz cuando comenzaron obras del gobierno

El fraude fue descubierto cuando maquinaria del gobierno ingresó al terreno para iniciar trabajos preparatorios, ya que las autoridades planeaban desarrollar allí un proyecto de alrededor de 300 viviendas sociales.

Sin embargo, al llegar al predio, los trabajadores encontraron que ya había personas viviendo o realizando obras en el lugar, lo que llevó a la municipalidad a presentar una denuncia ante la justicia el pasado 2 de marzo.

El terreno en disputa abarca unas 12 manzanas y había sido cedido al gobierno provincial meses antes para impulsar el proyecto habitacional.

Documentos y croquis para dar credibilidad a las ventas

La investigación sostiene que la acusada habría convencido a los compradores asegurando que estaba tramitando la posesión veinteañal del terreno, una figura legal que permite reclamar la propiedad de un inmueble tras ocuparlo durante más de dos décadas.

Para generar confianza, la mujer llevó a algunos compradores a una escribanía donde entregó croquis de los lotes y documentos de cesión de derechos posesorios, tras lo cual comenzaron los pagos.

Algunos compradores incluso entregaron vehículos como parte del pago, mientras que otros iniciaron trabajos de construcción en las parcelas que ahora se encuentran bajo disputa legal.

Fiscalía investiga posible red de involucrados

El caso es investigado por el fiscal Leandro Estrada, quien busca imputar a la detenida por estafa en concurso real y determinar si hubo más personas implicadas en la presunta maniobra.

Autoridades municipales señalaron que la detención busca evitar que la acusada interfiera con la investigación mientras se esclarece el alcance del presunto fraude.

Mientras tanto, decenas de familias afectadas buscan una solución para recuperar el dinero invertido o regularizar la situación de los terrenos que creían haber adquirido de manera legítima.