Demandan a McDonald’s en EEUU por coordinar los precios de sus menús con IA

McDonald’s enfrenta una demanda colectiva en EU por el supuesto uso de IA para coordinar los precios de sus menús. Foto: Reuters

La demanda sostiene que el sistema se habría utilizado desde 2019 y podría involucrar a millones de clientes, mientras McDonald’s niega que la IA determine cuánto cuestan sus productos.

McDonald’s enfrenta una demanda colectiva en Estados Unidos en la que se acusa a la cadena de comida rápida de coordinar ilegalmente los precios de sus menús entre franquicias y restaurantes propios mediante un sistema basado en inteligencia artificial.

La demanda fue presentada el viernes ante un tribunal federal de Chicago y sostiene que la empresa habría utilizado algoritmos entrenados con datos no públicos para influir en las decisiones de precios de sus franquiciados.

De acuerdo con la demanda presentada ante el tribunal, los consumidores que impulsan el caso afirman que McDonald’s habría infringido la legislación federal antimonopolio al conspirar con franquiciados independientes para establecer precios mediante ese sistema.

Los demandantes aseguran representar a un colectivo que podría incluir a millones de clientes de la cadena en Estados Unidos.

¿Qué acusa la demanda contra McDonald’s?

El documento sostiene que McDonald’s habría establecido desde 2019 un supuesto mecanismo para coordinar los precios de sus productos entre establecimientos que son operados por franquiciados independientes y aquellos que pertenecen directamente a la compañía.

Los demandantes argumentan que los negocios independientes deberían determinar sus precios de manera autónoma y acusan a McDonald’s de imponer un “acuerdo coercitivo de fijación de precios”.

La acusación se centra específicamente en el uso de algoritmos entrenados con información no pública, que, según los demandantes, habrían permitido coordinar las decisiones relacionadas con los precios del menú.

La demanda acusa a McDonald’s de coordinar precios entre sus franquicias mediante algoritmos, algo que la empresa niega.

¿McDonald’s reconoce que la IA fija los precios?

No. La empresa rechaza la acusación. En un comunicado, McDonald’s calificó las afirmaciones de la demanda como “especulativas y desinformadas” y negó que la inteligencia artificial sea la encargada de establecer los precios de sus productos.

“La inteligencia artificial no fija el precio de una Big Mac ni de ningún otro producto del menú”, afirmó la compañía.

McDonald’s también sostuvo que no impone reglas para determinar los precios y que los franquiciados son quienes toman sus propias decisiones al respecto.

¿Qué está en disputa?

El punto central del caso es determinar si McDonald’s utilizó algún mecanismo basado en inteligencia artificial para coordinar o influir en los precios de sus franquicias, como sostienen los demandantes, o si los establecimientos mantienen la autonomía para establecer sus propios precios, como afirma la empresa.

Por ahora, las afirmaciones sobre el supuesto sistema de fijación de precios forman parte de una demanda y no de una conclusión judicial. La compañía ha negado las acusaciones planteadas en el caso.