Trump prometió 5 mil dólares si los republicanos ganan elecciones legislativas, además de un subsidio de 100 dólares a jubilados

Después de tres años de batalla legal, E. Jean Carroll recibe los 5.6 millones de dólares que un jurado ordenó pagarle a Donald Trump por difamación y abuso. Foto: Reuters

Las promesa ocurre en la recta final de la campaña para los comicios del próximo 3 de noviembre.

ESTADOS UNIDOS. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su propuesta de otorgar un cheque de 5 mil dólares a cada adulto en el país si el Partido Republicano logra la victoria en las próximas elecciones legislativas.

Adicionalmente, el mandatario anunció la entrega de un pago único de 100 dólares para 20 millones de jubilados, con el objetivo de subsidiar el costo de su seguro médico público.

De acuerdo con un reporte difundido por la agencia de noticias EFE, los anuncios se realizaron a través de una serie de videos publicados en la red social Truth Social.

Imagen de archivo de exmandatario Donald Trump (2017-2021). EFE/EPA/ERIK S. LESSER (ERIK S. LESSER/EFE)

Las propuestas ocurren en la recta final de la campaña para los comicios del próximo 3 de noviembre, donde estará en juego el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

¿En qué consiste el “Dividendo Trump” y cómo afectaría la economía?

La propuesta dirigida a los ciudadanos adultos contempla un pago masivo sujeto a los resultados electorales:

Monto por persona: Promete colocar 5 mil dólares directamente en el bolsillo de los adultos estadounidenses en caso de mantener la mayoría en el Congreso.

Promete colocar directamente en el bolsillo de los adultos estadounidenses en caso de mantener la mayoría en el Congreso. Costo fiscal: El propio mandatario reconoció que la medida tendrá un costo cercano al billón de dólares , situación que elevaría el déficit presupuestario de la nación.

El propio mandatario reconoció que la medida tendrá un costo cercano al , situación que elevaría el déficit presupuestario de la nación. Proyección de inversiones: El equipo presidencial argumenta que el gasto se compensaría con una captación de inversión por 21 billones de dólares , monto que equivale a dos terceras partes del Producto Interno Bruto (PIB) anual de Estados Unidos, aunque no existen registros oficiales que avalen ese flujo de capital.

El equipo presidencial argumenta que el gasto se compensaría con una captación de inversión por , monto que equivale a dos terceras partes del Producto Interno Bruto (PIB) anual de Estados Unidos, aunque no existen registros oficiales que avalen ese flujo de capital. Advertencia económica: El mandatario aseguró ante sus simpatizantes que “si los demócratas ganan vamos a tener una depresión económica como la de 1929”.

If Republicans win the House of Representatives and the Senate in the 2026 Midterm Elections, I’m going to give all adult citizens in the United States of America, $5,000! Thank you for your attention to this matter, and I look forward to signing those checks! pic.twitter.com/YOkESiUBrc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2026

Subsidio para jubilados: ¿De dónde saldrán los recursos para Medicare?

El plan para los adultos mayores busca apoyar el pago de servicios médicos mediante un fondo público ya existente:

Beneficiarios: La medida alcanzará a 20 millones de jubilados afiliados al programa público Medicare Part B .

La medida alcanzará a afiliados al programa público . Apoyo económico: Consiste en un cheque de 100 dólares para cubrir parte de la cuota mensual de este seguro, la cual asciende a 202 dólares al mes para consultas y estudios clínicos.

Consiste en un cheque de para cubrir parte de la cuota mensual de este seguro, la cual asciende a para consultas y estudios clínicos. Fuente de financiamiento: Los 2 mil millones de dólares necesarios para este apoyo provendrán del Medicare Improvement Fund, fondo establecido en 2008 para resguardar la cobertura de personas retiradas y con discapacidad.

ARCHIVO - El expresidente y precandidato presidencial republicano Donald Trump sonríe durante un evento el 28 de julio de 2023, en Des Moines, Iowa. (AP Foto/Charlie Neibergall, archivo) (Charlie Neibergall/AP)

El escenario electoral y lo que está en juego en el Congreso

La estrategia del presidente busca movilizar a la base votante ante un panorama competitivo en las urnas: