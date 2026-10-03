Efemérides del 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy en México y el mundo?

Acontecimientos históricos, nacimientos, fallecimientos y santoral que se recuerdan en esta fecha

El 3 de octubre reúne acontecimientos importantes de la historia política, educativa y territorial de México.

Entre ellos destaca la creación formal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921, institución que comenzó a operar bajo la dirección de José Vasconcelos.

1921: se crea la Secretaría de Educación Pública

El 3 de octubre de 1921, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto mediante el cual se estableció una nueva Secretaría de Estado denominada Secretaría de Educación Pública.

La dependencia fue creada durante el gobierno de Álvaro Obregón y quedó organizada inicialmente en los departamentos Escolar, de Bibliotecas y de Bellas Artes. José Vasconcelos asumió como titular de la nueva secretaría el 12 de octubre de ese año.

La creación de la SEP significó la consolidación de una estructura federal dedicada a la educación, la difusión cultural, las bibliotecas y las actividades artísticas.

1863: ofrecen a Maximiliano el trono de México

El 3 de octubre de 1863, una comisión de mexicanos encabezada por José María Gutiérrez de Estrada llegó al castillo de Miramar, en el territorio del entonces Imperio austríaco, para ofrecer formalmente a Maximiliano de Habsburgo la corona del Imperio Mexicano.

El episodio ocurrió durante la intervención francesa en México y antecedió a la aceptación de Maximiliano, quien posteriormente llegó al país en 1864.

1974: Baja California Sur se convierte en estado

El 3 de octubre de 1974, el Congreso de la Unión declaró formalmente a Baja California Sur como estado de la República Mexicana.

La transformación formó parte de una reforma constitucional que modificó la condición territorial de Baja California Sur y Quintana Roo, que dejaron de ser territorios federales para convertirse en entidades federativas.

1932: Irak obtiene su independencia

El 3 de octubre de 1932, Irak obtuvo su independencia del Reino Unido y se convirtió en miembro de la Sociedad de Naciones.

La fecha es actualmente el día nacional de Irak y constituye uno de los acontecimientos internacionales más destacados del 3 de octubre.

1932: Irak obtiene su independencia

1990: reunificación alemana

El 3 de octubre de 1990 se hizo efectiva la reunificación de Alemania, cuando la República Democrática Alemana dejó de existir como Estado y sus territorios se incorporaron a la República Federal de Alemania.

Desde entonces, el 3 de octubre se celebra como el Día de la Unidad Alemana.

Otros acontecimientos del 3 de octubre

Entre las efemérides internacionales de esta fecha también destacan:

1918: Boris III asciende al trono de Bulgaria.

Boris III asciende al trono de Bulgaria. 1935: Italia invade Etiopía, dando inicio a la Segunda Guerra Italo-Etíope.

Italia invade Etiopía, dando inicio a la Segunda Guerra Italo-Etíope. 1952: Reino Unido realiza su primera prueba de un arma nuclear.

Reino Unido realiza su primera prueba de un arma nuclear. 1962: el astronauta estadounidense Wally Schirra realiza el lanzamiento de la misión Mercury-Atlas 8 .

el astronauta estadounidense realiza el lanzamiento de la misión . 1985: el transbordador espacial Atlantis realiza su primer vuelo.

el transbordador espacial realiza su primer vuelo. 1991: la escritora sudafricana Nadine Gordimer es anunciada como ganadora del Premio Nobel de Literatura.

la escritora sudafricana es anunciada como ganadora del Premio Nobel de Literatura. 1990: entra en vigor la reunificación alemana.

Personajes nacidos un 3 de octubre

Entre las personalidades nacidas en esta fecha se encuentran:

Gore Vidal (1925): escritor y ensayista estadounidense.

escritor y ensayista estadounidense. Steve Reich (1936): compositor estadounidense, uno de los principales representantes del minimalismo musical.

compositor estadounidense, uno de los principales representantes del minimalismo musical. Chubby Checker (1941): cantante estadounidense conocido por popularizar el baile The Twist .

cantante estadounidense conocido por popularizar el baile . Al Sharpton (1954): activista y ministro estadounidense.

activista y ministro estadounidense. Lindsey Buckingham (1949): músico y guitarrista de Fleetwood Mac.

Efemérides del 3 de octubre de 2026

El 3 de octubre de 2026 se cumplen 105 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, una de las instituciones fundamentales del sistema educativo mexicano. También se recuerdan acontecimientos vinculados con el Segundo Imperio Mexicano y la transformación de Baja California Sur en estado de la Federación.

La fecha reúne así episodios relacionados con la educación pública, la historia política de México y la configuración territorial del país, además de acontecimientos relevantes de la historia internacional.