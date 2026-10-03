Ataque en vuelo de Flydubai a Tel Aviv revela que el copiloto había sido retirado de Oman Air por preocupaciones sobre sus “posturas extremistas” antes de trabajar para otras aerolíneas

FOTO DE ARCHIVO: Un avión que transportaba pasajeros de la aeronave de flyDubai con destino a Israel desde los Emiratos Árabes Unidos, que fue desviada a Arabia Saudita tras una señal de emergencia, llega al Aeropuerto Internacional Ben Gurion, en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. REUTERS/Ammar Awad

La investigación ahora revisa sus antecedentes laborales y los controles de seguridad aplicados.

El copiloto omaní señalado por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos de haber atacado al capitán de un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv había sido retirado de una función anterior en Oman Air debido a preocupaciones sobre sus presuntas posturas extremistas, según fuentes consultadas por CNN.

El caso ahora concentra la atención en los procesos de revisión de antecedentes utilizados para contratar personal de aviación.

¿Qué ocurrió durante el vuelo de Flydubai?

El incidente ocurrió a bordo de un Boeing 737 Max de Flydubai que viajaba de Dubái hacia Tel Aviv.

Según los reportes iniciales, el copiloto habría atacado al capitán dentro de la cabina utilizando un hacha de emergencia del avión y posteriormente habría intentado tomar el control de la aeronave. La tripulación y varios pasajeros intervinieron para contenerlo.

El avión sufrió una pérdida rápida de altitud durante el incidente. Datos de seguimiento citados por CNN indicaron que la aeronave llegó a perder cerca de 17 mil pies de altura en cuestión de segundos. Posteriormente, el vuelo fue desviado hacia Arabia Saudita.

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos describió el episodio como un intento de cometer un “acto terrorista”.

Las autoridades de ese país tienen jurisdicción sobre la investigación porque la aeronave está registrada en Emiratos y su legislación contempla delitos cometidos a bordo de sus aviones incluso cuando se encuentran fuera de su territorio.

¿Quién es el copiloto señalado?

Las fuentes consultadas por CNN identificaron al sospechoso como Hamam al-Hammami, ciudadano de Omán.

Según la información recopilada por la cadena, nació en Emiratos Árabes Unidos, hijo de un padre omaní y una madre siria, y pasó varios años de su vida en territorio emiratí.

Un perfil de LinkedIn que llevaba su nombre señalaba que trabajó durante aproximadamente siete años en Oman Air, la aerolínea nacional de Omán. El perfil indicaba que dejó esa empresa en febrero de 2025.

Posteriormente apareció registrado un periodo de trabajo con Royal Air Maroc, aunque la aerolínea marroquí aclaró a Associated Press que al-Hammami solamente realizó una capacitación de tres meses durante 2025 como parte de su proceso previo de contratación y que no fue seleccionado para trabajar como piloto.

Según una fuente israelí citada por CNN, llevaba aproximadamente ocho meses trabajando para Flydubai cuando ocurrió el ataque.

El perfil de LinkedIn fue eliminado posteriormente.

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¿Por qué había sido retirado de Oman Air?

Este es uno de los puntos centrales de la investigación.

Dos fuentes familiarizadas con el caso dijeron a CNN que al-Hammami había sido retirado de una función relacionada con la formación de pilotos en Oman Air durante 2025 debido a preocupaciones sobre sus presuntas opiniones extremistas.

Una de las fuentes señaló que, en lugar de continuar con esa función, habría sido asignado a otro puesto dentro de la aerolínea.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó después del incidente que el sospechoso habría sido sometido a una “adoctrinación islamista radical”.

Las publicaciones que aparecieron después del ataque

Otro elemento incorporado a la investigación son dos publicaciones realizadas en cuentas que llevaban el nombre y fotografías asociadas con al-Hammami.

Según CNN, ambas publicaciones aparecieron aproximadamente nueve horas después del incidente. Las cuentas fueron eliminadas posteriormente.

La primera publicación contenía varios videos grabados desde la cabina de un Boeing 737 Max. Uno de ellos fue geolocalizado por CNN en el Aeropuerto Internacional de Dubái. En las imágenes aparecen aeronaves de El Al, la aerolínea israelí, y otra perteneciente a Arkia.

Uno de los videos mostraba una pantalla de cabina con el número de vuelo OMA624 y la fecha 11 de octubre de 2023. CNN señaló que ese número correspondía a una ruta que normalmente conecta Dubái con Mascate y que la fecha coincidía con el periodo en el que al-Hammami trabajaba para Oman Air.

El video terminaba con imágenes de Ayman al-Zawahiri, quien dirigió Al Qaeda después de Osama bin Laden, y de Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, responsable de un atentado suicida ocurrido en Afganistán en 2009.

CNN aclaró que no pudo determinar quién publicó los contenidos ni si habían sido programados con anterioridad.

¿Qué contenía la segunda publicación?

La segunda publicación mostraba una imagen generada mediante inteligencia artificial con los tres lugares más sagrados del islam: La Meca, Medina y Jerusalén.

La imagen estaba acompañada por un poema recitado que hablaba de rechazar la humillación, no temer a la muerte y defender la dignidad.

Los mismos dos videos también fueron publicados aproximadamente al mismo tiempo en una cuenta de Instagram con el mismo nombre y fotografías. Esa cuenta también fue eliminada posteriormente.

La existencia de estas publicaciones está siendo examinada como parte del caso, pero su aparición por sí sola no establece quién las publicó, cuándo fueron preparadas ni cuál era su relación con el ataque.

¿Quién investiga el ataque?

Emiratos Árabes Unidos encabeza la investigación debido a la jurisdicción relacionada con la aeronave.

El sospechoso fue interrogado inicialmente en Arabia Saudita, país donde aterrizó el avión después de ser desviado.

Netanyahu dijo que había hablado con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed, y que Israel participaría en los interrogatorios.

La participación de distintos países responde a que el vuelo involucró a una aerolínea de Emiratos, un avión registrado en ese país, un sospechoso omaní, un destino israelí y un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

¿Qué se sabe sobre el motivo del ataque?

Hasta ahora, las autoridades han utilizado términos relacionados con terrorismo y radicalización, pero la investigación todavía debe establecer de manera completa el motivo, la planificación y si existieron otras personas involucradas.

La Fiscalía General de Emiratos calificó el episodio como un intento de “acto terrorista”, mientras que Netanyahu habló de una supuesta “adoctrinación islamista radical”. Sin embargo, no se ha establecido públicamente que el sospechoso perteneciera a una organización extremista concreta.

El caso pone bajo revisión los controles para contratar pilotos

Uno de los principales temas que deja abierto la investigación es cómo se realizan las verificaciones de antecedentes de los pilotos que pasan de una aerolínea a otra.

Por ahora, las autoridades continúan reconstruyendo la trayectoria del copiloto, sus antecedentes laborales, las publicaciones asociadas con sus cuentas y las circunstancias que permitieron que integrara la tripulación del vuelo con destino a Tel Aviv.

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