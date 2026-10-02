Ladrones robaron dos remolques de PlusAI pensando que transportaban tecnología de alto valor por llevar los logotipos de Nvidia, pero terminaron abandonándolos al descubrir que en realidad cargaban más de 18 toneladas de arena usada para simular mercancías durante las pruebas de camiones autónomos

Los dos remolques de PlusAI fueron recuperados con más de 18 toneladas de arena, utilizada para simular el peso de mercancías durante las pruebas de vehículos autónomos. (PlusAI)

Los remolques fueron recuperados horas después de ser robados y la arena permanecía intacta; PlusAI utiliza este material para reproducir el peso de una carga real durante sus pruebas

Dos remolques utilizados por PlusAI para sus pruebas de camiones autónomos fueron robados en California, en un incidente que terminó de una manera inesperada: en lugar de encontrar equipos tecnológicos de gran valor, los responsables se toparon con más de 18 toneladas de arena.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones de PlusAI en Fremont y fueron reportados el 24 de septiembre. Según información de AS, los remolques llevaban los logotipos de PlusAI y Nvidia, una combinación que podía hacer pensar que las unidades transportaban algún tipo de tecnología relacionada con inteligencia artificial o vehículos autónomos.

Sin embargo, los remolques no llevaban chips, computadoras ni otro equipo tecnológico. Cada uno contenía aproximadamente 20 mil libras de arena, equivalentes a unos 9 mil kilogramos. En conjunto, la carga rondaba las 40 mil libras, poco más de 18 toneladas.

Un mensaje ayudó a encontrar los remolques

El robo fue descubierto cuando la empresa se percató de que los dos remolques ya no estaban donde debían permanecer estacionados.

La situación tomó un giro inesperado cuando un conocido de uno de los ejecutivos de PlusAI vio los vehículos cerca de su lugar de trabajo, en Newark, California.

El hombre envió un mensaje al ejecutivo porque creyó que la compañía había llevado los remolques hasta ese sitio. Sin embargo, la información llamó la atención de PlusAI porque las unidades debían encontrarse en su almacén, ubicado aproximadamente a 800 metros de distancia.

La empresa confirmó entonces que los vehículos habían sido robados y avisó a las autoridades.

Los remolques fueron localizados posteriormente y recuperados por la policía. Cuando regresaron a manos de PlusAI, la arena seguía dentro de las unidades. La empresa informó que los delincuentes aparentemente habían abierto los remolques y, al no encontrar algo de valor, los abandonaron.

¿Por qué había tanta arena dentro de los remolques?

La carga no era un accidente ni un desperdicio. PlusAI utiliza arena como una forma de simular el peso de mercancías reales durante las pruebas de sus camiones.

La empresa desarrolla tecnología para vehículos autónomos y necesita comprobar cómo se comportan sus unidades cuando transportan una carga pesada. Colocar arena dentro de los remolques permite reproducir condiciones similares a las que enfrentarían durante una operación comercial.

El peso adicional ayuda a realizar pruebas relacionadas con el comportamiento del vehículo, como el manejo y el frenado, sin tener que transportar mercancías reales durante los ensayos.

Por eso, aunque los remolques parecían transportar una carga importante por su peso, su contenido no tenía el valor económico que los ladrones aparentemente esperaban.

Los logotipos de Nvidia pudieron llamar la atención

Uno de los elementos que hace particular este robo es la presencia del logotipo de Nvidia en los remolques.

PlusAI trabaja con Nvidia en tecnologías relacionadas con inteligencia artificial y conducción autónoma. Por esa colaboración, algunos de los vehículos y remolques de la compañía llevan la identificación de ambas empresas.

La propia PlusAI señaló que el llamativo diseño de las unidades pudo haber influido en el robo. Sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente cuál fue la motivación de los responsables, por lo que no está confirmado que los delincuentes hayan actuado específicamente buscando chips de Nvidia.

Lo que sí ocurrió es que los remolques fueron forzados y posteriormente abiertos. De acuerdo con la información difundida por la empresa, no encontraron dentro el tipo de mercancía que aparentemente buscaban y terminaron abandonando los vehículos.

El robo ocurrió en un momento de mayor interés por equipos de inteligencia artificial

El caso también se produce mientras los equipos utilizados para desarrollar inteligencia artificial se han convertido en objetivos de robos de carga en Estados Unidos.

Los procesadores, servidores y otros componentes destinados a centros de datos pueden alcanzar valores muy elevados, lo que ha incrementado la atención sobre los cargamentos relacionados con esta industria.

La firma especializada en riesgos de transporte Overhaul ha identificado más de 150 millones de dólares en pérdidas relacionadas con equipos de inteligencia artificial, de acuerdo con datos citados por Fortune. La empresa también reportó un aumento de 34% en los robos relacionados con equipos informáticos y de centros de datos desde 2024.

En ese contexto, la presencia del logotipo de Nvidia en un remolque puede resultar llamativa, aunque en este caso no significaba que dentro hubiera procesadores o equipos de la compañía.

Los camiones autónomos no fueron robados

Otro detalle importante es que los delincuentes no se llevaron los camiones equipados con la tecnología de PlusAI.

Las cabinas utilizadas por la empresa permanecieron dentro de sus instalaciones. Los responsables únicamente se llevaron los remolques, que estaban asegurados con candados manuales que fueron forzados.

La investigación continúa para determinar quiénes participaron en el robo. Hasta los últimos reportes disponibles, no se habían anunciado detenciones relacionadas con el caso.

Así, lo que pudo parecer un robo dirigido contra una carga tecnológica terminó con dos remolques recuperados y una enorme cantidad de arena como único contenido, material que PlusAI utiliza precisamente para recrear las condiciones de peso que sus camiones autónomos encontrarían al transportar mercancías reales.