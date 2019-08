Ricardo Martinelli: Demandaré "a todos" los que me acusaron de espionaje político

PANAMÁ.-El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli dijo que demandará "a todos" los que le acusaron en el caso de espionaje político y malversación de fondos públicos del que fue declarado "no culpable" este viernes por un tribunal.

"Los vamos a demandar a todos", aseguró Martinelli en los estudios de la televisión local NexTv, de su propiedad, a donde se dirigió inmediatamente después de abandonar la sede del tribunal que lo declaró "no culpable" de todos los cargos de los fue acusado por la Fiscalía, que había pedido 21 años de castigo.

Panamá ha vivido este viernes "un día histórico, no porque me hayan absuelto de todos los cargos, no es por mí es por todos ustedes", el pueblo panameño, afirmó Martinelli.