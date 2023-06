Accidente de tren en India: Aumenta cifra a 280 muertos y 900 heridos en uno de los peores desastres ferroviarios del país

BALASORA, La India.- Aumenta a 280 el número de víctimas mortales del trágico accidente donde dos trenes de pasajeros se descarrilaron, al este de la India, se trata de uno de los accidentes ferroviarios más mortales del país.

Después del descarrilamiento el viernes por la noche, a unos 220 kilómetros (137 millas) al suroeste de Kolkata, se desataron escenas caóticas. Los rescatistas treparon a los trenes destrozados para abrir puertas y ventanas con sopletes.

A lo largo de la noche, el número de muertos aumentó constantemente. Cerca de las vías, decenas de cuerpos yacían en el suelo, cubiertos por sábanas blancas, mientras los lugareños y los rescatistas se apresuraban para liberar a los cientos de personas atrapadas en los vagones bajo el metal retorcido y los vidrios rotos. El ejército desplegó soldados y la fuerza aérea envió helicópteros para unirse al esfuerzo de rescate.

Un fotógrafo de Associated Press vio cuerpos aún enredados en un vagón gravemente destrozado, mientras los rescatistas luchaban por recuperarlos trabajando bajo el calor opresivo con temperaturas que alcanzaban los 35 grados Celsius (96 grados Fahrenheit).

A las 10 de la noche (del viernes) pudimos rescatar a los sobrevivientes. Después de eso, se trataba de recoger cadáveres”, dijo Sudhanshu Sarangi, director del departamento de bomberos y emergencias del estado de Odisha, a The Associated Press. “Esto es muy, muy trágico. Nunca he visto algo así en mi carrera”.