Zapopan: Van 39 bolsas con restos y torso exhumado de fosa

GUADALAJARA.- El Colectivo Buscando Corazones en Jalisco reportó que hasta el lunes habían extraído 39 bolsas de la fosa clandestina en Lomas del Refugio, en Zapopan, detectada el 31 de julio.

"La suma subió y dio un total de 39 bolsas extraídas y un torso hasta el día viernes", expresó Buscando Corazones de Jalisco en un comunicado la noche del lunes.

De acuerdo con sus informes, hasta el jueves 3 de agosto sumaban 33 bolsas exhumadas y un torso. El viernes, día en que no acudieron porque la Fiscalía les aseguró que no realizarían labores, fueron extraídas otras seis bolsas. El lunes, que se reanudaron las labores, no registraron ningún hallazgo nuevo.

Este martes, las acciones continuarán en el predio, afirmaron.

Fue ese grupo el que reportó a la Fiscalía sobre la ubicación de la fosa. Primero recibieron un reporte anónimo, posteriormente acudieron a supervisar la zona con la intención de descartar riesgos y finalmente dieron la información a la Fiscalía para comenzar labores.

Desde la perspectiva y experiencia del grupo, este tipo de búsquedas no ha cambiado desde el ataque con explosivos del 11 de julio, pese a que el Gobierno del Estado aseguró que modificaría los protocolos para mejorar la seguridad de quienes buscan, tanto colectivos como autoridades.

La búsqueda la realizan con ayuda de maquinaria pesada y de personal acompañado por agentes caninos.