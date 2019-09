Yucatán al rescate de la lengua maya

MÉRIDA, Yucatán.- En forma paulatina, el estado de Yucatán se propone que al cierre del actual sexenio estatal, en 2024, se logre una mayor cobertura educativa bilingüe en la que todas las escuelas primarias del estado impartan el maya como segundo idioma.

Sin embargo, uno de los inconvenientes que enfrenta el sector educativo de la entidad para lograr esa meta es la falta de maestros bilingües, pues hoy en día hay gente que habla perfectamente la lengua materna, pero para enseñar lo haría en forma limitada porque no sabe escribirlo o leerlo pedagógicamente, como sería necesario en el sistema de aprendizaje educativo integral.

De acuerdo con la Secretaría de Educación del gobierno de Yucatán (SEGEY), en el ciclo escolar 2018-2019, un total de 34 mil 878 estudiantes (de poco más de 300 mil de este nivel) recibieron instrucción bilingüe en 527 planteles de preescolar y primaria que pertenecen al esquema de Educación Indígena (de 2 mil 664 escuelas que hay en la entidad) en 79 municipios de los 106 con que tiene el estado; en ello colaboraron mil 756 maestros que trabajan en el nivel indígena.

Pero uno de los grandes retos de la SEGEY es lograr la capacitación de maestros bilingües que puedan coadyuvar para ampliar el sistema educativo español-maya en Yucatán, el cual actualmente tiene presencia en 75% de la entidad, pero todavía en pocos planteles.

Forjando semillas

El director del Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán, Fidencio Briceño Chel, reconoció que la falta de maestros especializados en español y maya es un problema para la educación en el estado.

Sin embargo, adelantó que para este ciclo escolar se está preparando la introducción de un "grupo semilla" de 20 maestros de nivel primaria para que instruyan en lengua maya a por lo menos otros 40 profesores y de esta manera se vaya abriendo el abanico de académicos y así abatir la carencia de docentes que puedan impartir educación bilingüe.

"No se trata sólo de que hablen y expresen la legua maya, sino que sepan de manera pedagógica transmitir los conocimientos. Los estudiantes deben aprender no sólo a hablar la lengua materna, sino a entenderla, leerla y saber escribirla; por ello no es tan fácil la capacitación y generación de maestros que puedan contribuir a la ampliación de la educación indígena bilingüe en Yucatán", explicó Briceño Chel.

El titular del centro consideró que con estos nuevos maestros se ampliaría la cobertura para lograr que más escuelas tengan la materia de lengua maya en Yucatán para el ciclo escolar 2020-2021.

"Hay metas y se están cubriendo, pero no es un asunto menor ni tan rápido, se trata de capacitación, de educación y de conocimiento", indicó.

Al respecto, en entrevista con EL UNIVERSAL, la titular de la SEGEY, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó que también en el gobierno del estado están desarrollando el programa Konex Canic (que significa en maya Vamos a la Escuela), en el cual participan 120 maestros de lengua indígena que van a diferentes primarias que aún no cuentan con el sistema bilingüe para enseñar maya.

La funcionaria reconoció que al tener pocos profesores con el conocimiento adecuado para enseñar maya se reduce la cantidad de escuelas en las que se puede enseñar. "Por eso, actualmente la cobertura no es total, sino que se hace por zonas y posteriormente se buscará abarcar más escuelas, pero en forma paulatina; mientras capacitamos y buscamos tener un mayor número de maestros que puedan dar clases en español y maya".

La intención en Yucatán es continuar trabajando para lograr el aprendizaje y la valoración de la lengua maya en los niveles de educación básica, así como los programas que estimulen el orgullo por pertenecer a esta cultura milenaria.

Esto es parte de los objetivos que la SEGEY espera imprimir en las escuelas pertenecientes al esquema de Educación Indígena en Yucatán.

Alerta experto de posible extinción de la lengua materna

De acuerdo con un estudio de 2012, en ese tiempo unas 23 mil personas dejaron de hablar la lengua maya en Yucatán, lo que, según especialistas en indigenismo, representa un dato preocupante para el futuro de ese ancestral idioma en esta zona del país.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del investigador Freddy Poot Sosa señalan que el estado emblema de la cultura maya en el país ha perdido esa cifra de maya-hablantes, principalmente en el ámbito de las nuevas generaciones.

Se estima que en los últimos 20 años disminuyeron drásticamente los hablantes de la lengua maya al pasar de 700 mil a 480 mil en 2018, principalmente jóvenes, según el último registro.

Poot Sosa aseguró que ese decremento es un dato bastante negativo, pues la gran mayoría de quienes dejaron de hablar la lengua maya son menores de 21 años y niños, es decir, las nuevas generaciones.

"Esto no es nada positivo, porque muestra que la lengua maya está por entrar en una fase de posible extinción, pues los jóvenes y los niños están dejando de hablar su lengua nativa y probablemente sus descendientes tampoco lo hagan", subrayó.

Expuso que aunque las autoridades han emprendido programas oficiales para tratar de revertir esa tendencia negativa, el proceso, aunque lento, persiste.

Por ello, consideró fundamental que el mismo sistema educativo oficial privilegie el estudio y aprendizaje en la educación indígena, acompañado de la lengua materna: el maya.

El especialista e indigenista señaló que en este año sólo 2% de los niños de 5 a 9 años de esa cultura habla su lengua. La situación es aún más preocupante, dice, si se toma en cuenta que sólo 1% de la población maya-hablante en Yucatán puede leer y escribir en ese idioma.

Consideró urgente atender el problema en los jóvenes mayas de 20 a 24 años, principal grupo por edades que practica esa lengua, y crear programas que permitan revalorar la lengua materna.

El maya, según el Inegi, es la segunda lengua en México, considerando el número de personas que la hablan, y que se está perdiendo debido al fenómeno de desinterés por aprender la lengua materna.