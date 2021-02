Youtuber se queda sin dinero y sin carros para comprar tanques de oxígeno a pacientes con Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El youtuber mexicano, Scott Adrián Moreno, mejor conocido como ‘Scott Traveling’ se gastó todos sus ahorros y se quedó sin carros tras rifar los dos que tenía para apoyar a las familias vulnerables contagiadas de coronavirus.

El originario de Guanajuato desde el inicio de la pandemia por Covid-19 ha hecho diferentes actividades para ayudar a las personas que se enfrentan al virus.

���� Listo el sorteo ����Quien guste un boleto envieme mensaje a la página o envie un mensaje a este número de teléfono +52 445 159 7105 Publicado por Scott Traveling Channel en Jueves, 4 de febrero de 2021

A través de su cuenta de Facebok e Instagram, Scott externó lo importante que es para él ayudar a quienes actualmente luchan por su vida ante la contingencia sanitaria que ha dejado más de 2.2 millones en el mundo.

La situación está muy ‘cu&%$’, ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio, así que tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos, ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien, escribió en uno de sus videos.

El youtuber dijo que aunque quizá lo critican por la rifa, prefiere intentarlo y seguir ayudando a quienes lo necesitan, pues con las críticas no se salvan vidas.

“Y sé que me van a criticar por las rifas, pero con críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen, que ser indiferente con el dolor de las personas”, subrayó.

La rifa de los autos, aclaró no es para hacer negocio, sino para apoyar a las familias que lo necesitan, aquellos que han perdido un ser querido a consecuencia del coronavirus.

En otro video, agregó que los tanques de oxígeno que adquirirá ya tienen un destino, pero una vez que éstos se recuperen lo pondrá a disposición de otras personas para que también los usen.