Yo soy seguidor de Jesucristo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la religión que profesa esta mañana, y aunque no dijo el nombre, aseguró que es seguidor de Jesucristo.

Soy seguidor de Jesucristo, porque defendía a los pobres y a los oprimidos…en esa religión tenemos prohibido permitir la corrupción, me prohíben los lujos y la fantochería, eso lo digo porque dicen que por esa relación no canto el himno nacional, eso no me lo prohíben”, dijo.