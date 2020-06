"Yo no me voy a dejar", dice AMLO a opositores; llama a actuar con responsabilidad

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no permitirá que se “menosprecie” y “ningunee” a la investidura presidencial en medio del proceso electoral para el siguiente año.

“Una cuestión es lo partidista, otra es el gobierno, que actuemos todos con responsabilidad. Decirles que yo no me voy a dejar, no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunee la investidura presidencial, tiene que haber respeto”, dijo.



Las elecciones para elegir a 15 gobernadores, agregó, llevarán a que los opositores busquen un posicionamiento político.

“Vienen las elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Quisieran los partidos opositores tener mayoría en la Cámara de Diputados, ganar esas gubernaturas, les pido que se actúen con responsabilidad y que no se mezclen las cosas”, dijo.

El mandatario recordó la acusación que hizo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que desde “los sótanos del poder se está alentando a grupos opositores en ese estado”.

López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones de varios gobernadores sobre la necesidad de un nuevo pacto fiscal.

“No voy a caer en dimes y diretes. Yo gobierno de acuerdo a la Constitución y lo establecido en las leyes. Existe una Ley de Coordinación Fiscal que establece cómo se distribuyen los fondos y las participaciones federales. Estamos entregando a los estados puntualmente lo que por ley les corresponde”, dijo.