“Yo no las he visto”: AMLO sobre imágenes de la GN y migrantes

Ciudad de México (GH).-Las imágenes de la Guardia Nacional conteniendo a los migrantes en la frontera Sur de México, no las ha visto, dijo el Presiente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina sobre la actuación de la Guardia Nacional de ayer al contener el ingreso de migrantes centroamericanos de manera ilegal.

“Muy bien resistenciendo, no usaron la fuerza, aguantando”, contestó.

“Hay algunas imágenes donde se constata usaron la fuerza”, le reviró una reportera.

Yo no las he visto”, afirmó el mandatario.

La mayoría de los diarios de circulación nacional publicaron hoy imágenes de la Guardia Nacional en su actuación de ayer con los migrantes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó cualquier acto violento en contra de los migrantes.

López Obrador fue cuestionado de nuevo sobre la utilización de gas lacrimógeno en contra de los indocumentados.

“Estamos hablando de un hecho aislado, es mínimo... no hemos tenido lesionados, se les ha dado refugio, atención médica, yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien, esa es mi información”, contestó.

El Presidente dijo que detrás de la caravana migrante que intenta ingresar a México a través de la frontera Sur hay una “conducción política” mediante líderes hondureños que engañan a los migrantes.

“Hoy el Secretario de Relaciones Exteriores informó sobre esta situación, informó que no ha habido lesionados, heridos, se ha resuelto bien el problema; muchos que fueron engañado, que les dijeron que iban a pasar por territorio nacional sin problema están regresando con apoyo, es un regreso asistido, más de mil migrantes, se les ofreció refugio, trabajo, todo”, dijo.

RECONOCE A GUARDIA NACIONAL

López Obrador precisó que hoy durante la reunión de gabinete recomendó a los funcionarios respetar los derechos humanos de los migrantes y evitar que “haya heridos”.

Le dije al Secretario de la Defensa: transmítale al general encargado de esta acción mi reconocimiento por no utilizar la fuerza, al general Bucio, haga lo mismo con los oficiales de la Guardia Nacional”, dijo.

A Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores le dijo: “Cuiden bien la seguridad de los regresos asistidos, cuiden que no vaya haber un accidente; se están regresando en autobús de Tapachula, cuiden que no vaya haber un accidente, que no falten los medicamentos, atención médica”.