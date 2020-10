"Yo les diría que hasta nos deben si hacemos cuentas": Contesta AMLO a la Alianza Federalista

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La federación no entregará sus recursos al manejo de los estados, porque se entrega directo a la población y, aunque los gobernadores de la Alianza Federalista busquen salirse del pacto fiscal, no lo pueden hacer porque debe reformarse la Constitución, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros de lo que corresponde a la federación no le vamos a entregar dinero a los gobiernos de los estados y no por desconfianza ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios”, dijo durante la conferencia de prensa matutina.

Ayer varios gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron que realizarán consultas para preguntar a los ciudadanos de sus estados si se salen o no del pacto fiscal ante su desacuerdo por el monto de las participaciones recibidas en el presupuesto federal y recortes presupuestales.

López Obrador aseguró que el gobierno federal no entregará los recursos que le corresponden a la federación a quienes “siempre han medrado, siempre se han aprovechado del presupuesto público”.

“Que bien que se va a llevar a cabo esa consulta para que la gente participe y esa es la democracia, pero sí aclarar, para que no vayan andar diciendo que no les entregamos recursos: no les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponde, si tiene pruebas que no se les han entrado recursos que los muestren, les diría que hasta nos deben si hacemos cuentas, en algunos casos que ni han pagado impuesto”, dijo.

El mandatario aclaró que los gobernadores no pueden salirse del pacto federal, porque la fórmula de distribución de los recursos que les corresponden a los estados, está en la Constitución.

“No es un asunto personal, no es conmigo, es con la Constitución. Explico esto para que no haya manipulación y sostuve que se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto, porque hay estados que solicitan más recursos y esos recursos son los que se entregan a otros estados porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula”, explicó.

Aclaró que los recortes presupuestales no afectan las participaciones de los estados, porque se aplica al gasto del gobierno federal.